Así reaccionó la afición de Alajuelense tras el anuncio de salida de Óscar Ramírez

Este viernes, Alajuelense informó que Óscar Ramírez dejó de ser el técnico del primer equipo, según un comunicado difundido en sus redes sociales.

“El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso”, comunicó la institución en su publicación.

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Resultados recientes y contexto deportivo

Durante la última gestión de el Machillo, el equipo logró conquistar el título número 31 de su historia y alcanzar el tricampeonato centroamericano. Sin embargo, la no clasificación a las semifinales y el rendimiento en los encuentros más recientes podrían haber influido en la decisión.

Este viernes se anunció la salida de Óscar Ramírez. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Reacción de la afición

Tras el anuncio, los seguidores no tardaron en manifestarse en redes sociales, donde predominó el agradecimiento hacia el entrenador.

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“Gracias, ídolo”. “Gracias, Macho”. “No hay palabras para describir lo que significa el Macho en LDA... Simplemente gracias”. “Grande, Machillo”. “Los grandes no se van, se convierten en ídolos. Gracias, profe. Su legado no se va, se queda en la historia rojinegra”, fueron algunos de los mensajes.