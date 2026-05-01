Celso Borges tuvo palabras muy sinceras para hablar de la eliminación de Alajuelense

Celso Borges habló sinceramente de la eliminación de Alajuelense en el torneo de Clausura 2026.

El capitán rojinegro compartió con el exjugador Jorge Alejandro Castro en una actividad este jueves por la noche, donde reconoció que las cosas no se hicieron bien y que hubo clubes que estuvieron mejor en la primera fase del torneo.

“Hay que tener humildad para reconocer cuando las cosas no se hicieron bien y que hubo 4 equipos que estuvieron mejor que nosotros.

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“Es encender las alarmas de la precaución, para que no nos vuelva a suceder algo así y hay que ser autocríticos”, afirmó.

Celso Borges habló de la eliminación de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“No es normal”

Borges añadió que lo que pasó con la Liga no fue normal y confía en que se levantarán.

“No es algo normal en nosotros, la Liga siempre está arriba, ganando títulos, entrando en finales, no es normal lo que nos pasó, pero le ha pasado a otros equipos y es parte de la vida, hay que saber lidiar con ese tipo de situaciones, en las buenas, en el éxito y cuando no cumplen los objetivos.

“Somos seres humanos, así que vamos con fuerza para el próximo torneo”, comentó.