¿Se va Washington Ortega? Medio chapín menciona que un club de Guatemala tiene interés en el portero de Alajuelense

En las últimas horas, el nombre de Washington Ortega comenzó a sonar con fuerza en el fútbol de Guatemala, según informó la página Superliga GT.

El portero de Alajuelense tiene contrato con los leones hasta junio del 2028, pero desde el miércoles por la noche, algunos medios chapines vincularon al arquero uruguayo con el Municipal de Guatemala.

El domingo anterior, luego de quedar eliminados de las semifinales del Clausura 2026, el arquero reconoció que está muy feliz en el equipo rojinegro; sin embargo, no cierra la oportunidad de valorar ofertas dentro y fuera del país.

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El nombre de Washington Ortega sonó con fuerza en las últimas horas en Guatemala. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo estoy muy contento en la institución, disfruto mucho estar acá, sé lo que representa y lo que uno debe demostrar en este club tan grande.

“Mi deseo es quedarme, aunque uno nunca sabe lo que puede pasar porque puede llegar algo que al club le interese y habría que ver”, finalizó.

La versión del Municipal

Martín Plachot, gerente deportivo de los rojos, conversó con La Teja y habló de la situación del equipo chapín y el supuesto interés del cuadro guatemalteco por el arquero de los leones.

“La verdad aquí en Municipal, al día de hoy, no estamos evaluando cupo de extranjeros en el arco”, destacó el exjugador charrúa.

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El medio Claro Sports reveló que los mimados deben buscar un nuevo portero, ante la salida del guardameta guatemalteco Kenderson Navarro. Además, el futuro del técnico Mario Acevedo es incierto.

En este momento, el Municipal está en los cuartos de final de la Liga Nacional. Este jueves disputará su partido de ida contra el Guastatoya, a las 7 p.m. hora tica.