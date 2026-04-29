Esto dicen en Sarchí FC sobre la posible llegada de Elián Quesada al equipo

¿Elián Quesada estaría por salir de Alajuelense?

Este martes trascendió que el futuro del defensor de 21 años estaría en la Liga de Ascenso, con el equipo de Sarchí FC, que tiene un convenio deportivo con los leones.

Quesada llegó a Alajuelense en julio del año pasado. Fue contratado por los leones por dos años, procedente del Arsenal inglés, en donde hizo sus ligas menores. En el presente torneo jugó 66 minutos, según datos de Unafut.

Ante esos rumores, La Teja conversó con Javier Valenciano, técnico de Sarchí FC, y este habló de la posible llegada del jugador al cuadro alajuelense.

El futuro del defensor Elián Quesada podría estar en la Liga de Ascenso. Foto: Concacaf.com. (Concacaf.com/Concacaf)

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Las declaraciones de Javier Valenciano

Valenciano reveló que aún no sabe cuáles jugadores de la Liga podrían llegar al equipo de Sarchí FC.

“Sinceramente de momento no es nada confirmado, porque estamos esperando que terminen las dos semanas de entrenamiento que le restan a la Liga, para ver qué pasará con nuestra planilla.

“En ese momento se reunirán las gerencias de ambos equipos, para informarnos cuáles jugadores de Alajuelense podrían llegar al equipo y cuáles muchachos de Sarchí podrían hacer la pretemporada con el primer equipo de Alajuela”, afirmó.

El entrenador añadió que no han habido reuniones formales entre ambos clubes y deben esperar la decisión del técnico de la LDA, que hasta la fecha es Óscar Ramírez, para que se determine con cuáles jugadores contaría para la siguiente temporada.

“No nos hemos sentado a ver planillas. Ambos equipos están entrenando, se sigue con el plan de trabajo y no se ha confirmado quiénes se quedan en Sarchí FC y quiénes llegarían procedentes de Alajuelense”, agregó.