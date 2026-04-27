¿Se marcha Washington Ortega de Alajuelense? Esto reveló el arquero tras quedar eliminado

Washington Ortega fue muy franco tras la eliminación de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Uno de los pocos jugadores que se salvan en el Clausura 2026 fue el arquero Washington Ortega, quien, pese a las derrotas, no fue señalado directamente en ninguna de ellas.

Tras la eliminación en Liberia, el portero habló con mucha sinceridad de lo ocurrido e incluso se refirió a su futuro con los rojinegros.

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El guardameta fue autocrítico, reconoció que el equipo no hizo los méritos suficientes para clasificar y que deberán hacer un profundo análisis interno.

“Estamos con mucha tristeza, porque esta institución no puede estar afuera de la fiesta de los cuatro. Teníamos que estar adentro, pero fallamos, no estuvimos a la altura y los cuatro que están hicieron las cosas mejor que nosotros y nos vamos eliminados.

Autocrítica fuerte dentro del camerino manudo

“Cada uno tiene que hacer un análisis individual, además grupalmente. El club sabrá lo que tiene que hacer, tomar decisiones y afrontar lo que se viene, porque tenemos que estar en esos primeros cuatro lugares siempre”, comentó.

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El uruguayo también dejó claro que los errores fueron múltiples, sin señalar uno en específico.

“Pecamos en muchas cosas que es donde hay que analizar, porque no nos puede volver a pasar eso”, añadió.

Su futuro: claro deseo, pero sin cerrar la puerta

El charrúa ha recibido diversas ofertas durante su etapa en el León y, aunque tiene contrato hasta el 2028, fue consultado directamente sobre su futuro.

“Yo estoy muy contento en la institución, disfruto mucho estar acá, sé lo que representa y lo que uno debe demostrar en este club tan grande. Mi deseo es quedarme, aunque uno nunca sabe lo que puede pasar porque puede llegar algo que al club le interese y habría que ver”, finalizó.

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