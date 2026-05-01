Alajuelense sumaría otra salida tras la marcha de Óscar Ramírez

Alajuelense anunció este viernes 1 de mayo la salida de Óscar Ramírez del primer equipo, pero esta no sería la única baja que sufriría el equipo manudo.

Andrés Ramírez, hijo de Óscar Ramírez y uno de sus asistentes en el cuerpo técnico de Alajuelense, publicó un sentido mensaje tras la salida de su papá de la institución.

En su cuenta de Instagram, el muchacho agradeció el tiempo en el club que vivió junto a él, lo que da entender que se marcharía junto a su tata.

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Andrés Ramírez respaldó a su papá, Óscar Ramírez, tras su salida del banquillo de Alajuelense. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Andrés era el analista de video de los rojinegros, un puesto vital para el estilo de manejo y dirección del Machillo.

“No llores porque terminó, sonríe porque pasó ❤️🖤👨🏻 gracias a todo el liguismo por esta etapa y este sueño vivido con el viejillo ❤️“, publicó acompañado de unas fotos junto a su papá en diversos momentos en el año que trabajaron juntos.

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El cuadro erizo no ha confirmado de manera oficial esta salida, pero por lo escrito por Andrés da la impresión que podría haberse ido con él, pues además fue una figura que el Machillo trajo consigo.

Además, el joven agradeció todo el cariño demostrado en esta etapa.

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