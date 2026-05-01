La limpia sigue: Alajuelense anuncia dos bajas luego de la salida de Óscar Ramírez

Alajuelense anunció dos nuevas salidas, luego de que se diera a conocer que Óscar Ramírez no sigue en el primer equipo masculino.

Este viernes por la mañana, los rojinegros oficializaron la salida del Macho, luego de que la Liga no clasificar a las semifinales del torneo de Clausura 2026 y hace unos minutos reveló que otros integrantes del cuerpo técnico también se van del equipo.

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Wardy Alfaro no sigue como asistente técnico de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dos salidas

Esto informó Alajuelense sobre los cambios en su cuerpo técnico:

“Se confirma la salida del asistente técnico Wardy Alfaro y del preparador físico Juan Carlos Barrantes”.

Luego, dio a conocer el proceso para la elección del nuevo técnico.

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“Liga Deportiva Alajuelense comunicará oportunamente la designación del nuevo director técnico de la institución, una vez se cuente con la confirmación oficial.

“Siempre recordaremos el legado imborrable que dejó Óscar Ramírez en la historia del club, al consolidarse como el director técnico con más títulos obtenidos en nuestros casi 107 años de historia”, destacó el club.