Uno de los grandes amigos de Óscar Ramírez reveló cómo está el técnico tras su salida de Alajuelense

Álvaro Solano, una de las personas más cercanas a Óscar Ramírez, habló de la salida del entrenador de Alajuelense y confía en que el Machillo se reincorpore pronto a las filas liguistas, pues considera que él aún tiene mucho que aportar en el equipo de sus amores.

El exvolante rojinegro estuvo como invitado este martes en el programa “Rojinegro querido”, un espacio que produce Alajuelense para su afición y en el que el recordado exjugador rojinegro habló del Machillo y de una preocupación que tiene el ahora extécnico liguista:

“Quiero darle un agradecimiento sincero a mi amigo Óscar; por Óscar estoy en el CAR, fue él quien me recomendó; precisamente le dejé un audio y él me respondió entrando ahorita al programa. La invitación es la misma, que tenemos un reto por delante, mejorar a los muchachos en el CAR.

Álvaro Solano habla de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense

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Óscar Ramírez y Álvaro Solano (a la izquierda, segundo y tercero de cuclillas) compartieron camerino en Alajuelense a finales de los 80. Foto: Alajuelense.com

“Él se va a dar una vueltita por ahí y a ponerle mucho, porque hay que mejorar y él sabe la importancia del CAR. Nos duele muchísimo su partida; hay aspectos, valores, de familia, de conveniencia para las dos partes y perdemos a un gran elemento, pero vamos hacia adelante; el club siempre ha tenido buen criterio, es un club que tiene mucha firmeza y vamos hacia adelante”, afirmó Solano, quien compartió camerino con Óscar a finales de los 80.

Solano conversó con La Teja este miércoles y contó cómo se encuentra Ramírez y reiteró que confía en que el técnico pueda volver pronto a la casa de los leones.

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Sorprendido

Solano confesó que le sorprendió la salida del Machillo, porque él creía que se quedaría más tiempo con Alajuelense.

Álvaro Solano, figura de Alajuelense reveló que Óscar Ramírez dejó el club con una gran preocupación. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“En algún momento pensé que se iba a quedar en liga menor, pero la decisión fue irse del todo. Siento que en algún momento podría volver al CAR, porque tiene mucho que dar en la parte formativa.

“Óscar es muy detallista, es de analizar videos individuales, de lo colectivo y siento que él tiene esa espinita de que puede ayudar a algunos jugadores”, contó.

-¿Cómo está el entrenador luego de su salida del club?

“Óscar es muy analítico, tampoco es un asunto de drama para él y de cierta manera es un asunto del que veníamos hablando desde hace algunos meses.

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“Para él no hay imprevistos, planifica todo y nada de esto lo toma por sorpresa y ahora está feliz, regresando a las actividades que venía haciendo antes de su llegada al CAR; su finca, su familia, su Hojancha querido”, comentó.

Solano no oculta su tristeza por la salida de Óscar, pero entiende la parte humana.

“Para mí, como excompañero, como amigo, entiendo su parte humana, entiendo su confort, su salud; creo que a veces las prioridades hay que respetarlas. Óscar lo entendió: primero su salud y luego su familia.

Óscar Ramírez dejó su cargo como técnico de Alajuelense, el primero de mayo anterior. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es lamentable que se haya ido, porque él está para más, sobre todo por lo que puede aportar en el CAR, pero hay que entender que seguro se estresa más que antes y ya no tiene el soporte físico de antes. Nos estamos envejeciendo”, destacó.

Lo que podría aportar

Para Álvaro, el no tener al Machillo en el CAR es un desperdicio.

“Estuvo en el CAR unos meses y conoció a toda esta camada de jugadores que están en residencia, que forman parte de las diferentes planillas del club, y estaba muy al tanto de los jugadores que podían aportarle a la primera división.

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“Estando en primera división se dio cuenta de que al producto terminado le faltaban detalles para pulirlo y creo que por eso es importante que se rescate y que aporte con su experiencia”, añadió.

Solano llegó al Centro de Alto Rendimiento de la LDA cuando el Machillo volvió al primer equipo liguista y reiteró que está en el puesto gracias a su gran amigo.

“Llegué al CAR en julio del año pasado, trabajo en la parte técnica de los muchachos de las élites. Entrenamos en la mañana, a eso de las 6 a.m. y los muchachos tienen tres categorías: defensas, medios y delanteros.

“Hay muchachos de los sub-17 y hasta los sub-21 y cuando Óscar regresó al primer equipo, quedó un puesto vacante y él me recomendó con don Joseph Joseph y estamos en el puesto desde entonces.

“Para mí, esta experiencia ha sido importante para mantener esta pasión por el fútbol, pero además, me permite transmitir la experiencia y detalles. Me gusta enseñar y hay muy buena disposición de los jugadores”, afirmó.