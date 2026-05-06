Directivo de Alajuelense cuenta detalles sobre la salida de Óscar Ramírez del equipo rojinegro

Un directivo de Alajuelense reveló cómo se dio la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense y habló de algunos de los candidatos que suenan para reemplazar al Machillo en el banquillo rojinegro.

León Weinstok, abogado y vocero de la Liga, conversó este martes con Deportivas Columbia y comentó que Ramírez le manifestó a la directiva liguista su deseo de retirarse de una forma tranquila. Recordemos que el viernes anterior, la Liga oficializó la salida del entrenador.

“Entrar en lo comentado con Óscar sería faltarle el respeto a él y en parte a su deseo. Lo conocemos, sabemos su estilo y nos manifestó su deseo, que era retirarse de una forma tranquila. El club le abrió las posibilidades que él quisiera, para hacer la salida como tal, como alguien como él se lo merece.

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Directivo de Alajuelense revela detalles de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Quería hacerlo de esa forma y entrar en este tipo de detalles es irrespetar ese deseo; son temas que quedaron a lo interno del grupo. A Óscar solo tenemos palabras de agradecimiento por haber aceptado regresar al equipo. Sabemos que por muchos años no quería regresar”, destacó.

Descansando

El dirigente confirmó que los jugadores rojinegros entraron en un período de descanso y justificó la decisión de la dirigencia:

“La próxima semana tendremos jugadores de la Selección Mayor convocados a un microciclo con jugadores del torneo local y hay convocatoria de la sub-20 y sub-23, y sacando números, estimando los jugadores que iban a estar esta semana, vimos que era necesario que estos grupos tuvieran un descanso previo a las convocatorias”, afirmó.