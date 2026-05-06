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Directivo de Alajuelense cuenta detalles sobre la salida de Óscar Ramírez del equipo rojinegro

Alajuelense oficializó el pasado viernes la salida del entrenador y ahora la prioridad para el club es la búsqueda de un nuevo técnico

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un directivo de Alajuelense reveló cómo se dio la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense y habló de algunos de los candidatos que suenan para reemplazar al Machillo en el banquillo rojinegro.

León Weinstok, abogado y vocero de la Liga, conversó este martes con Deportivas Columbia y comentó que Ramírez le manifestó a la directiva liguista su deseo de retirarse de una forma tranquila. Recordemos que el viernes anterior, la Liga oficializó la salida del entrenador.

“Entrar en lo comentado con Óscar sería faltarle el respeto a él y en parte a su deseo. Lo conocemos, sabemos su estilo y nos manifestó su deseo, que era retirarse de una forma tranquila. El club le abrió las posibilidades que él quisiera, para hacer la salida como tal, como alguien como él se lo merece.

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26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
Directivo de Alajuelense revela detalles de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Quería hacerlo de esa forma y entrar en este tipo de detalles es irrespetar ese deseo; son temas que quedaron a lo interno del grupo. A Óscar solo tenemos palabras de agradecimiento por haber aceptado regresar al equipo. Sabemos que por muchos años no quería regresar”, destacó.

Descansando

El dirigente confirmó que los jugadores rojinegros entraron en un período de descanso y justificó la decisión de la dirigencia:

“La próxima semana tendremos jugadores de la Selección Mayor convocados a un microciclo con jugadores del torneo local y hay convocatoria de la sub-20 y sub-23, y sacando números, estimando los jugadores que iban a estar esta semana, vimos que era necesario que estos grupos tuvieran un descanso previo a las convocatorias”, afirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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