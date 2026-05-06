Jorge Luis Pinto rompe el silencio sobre rumores que lo vinculan a Alajuelense

Luego de la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense, muchos manudos sueñan con la vuelta de Jorge Luis Pinto al banquillo de los rojinegros.

El cafetero, de 73 años, está sin equipo y, después de dirigir a la Liga a inicios de los 2000, los leones sueñan con su vuelta y es este martes en Tigo Sports Radio, el periodista José Pablo Alfaro comentó un mensaje directo que le dejó el colombiano cuando fue consultado sobre su estado para volver a un banquillo.

Pinto dijo sentirse bien para volver a dirigir (JOHN DURAN)

“Le hice una pregunta puntual a Pinto sobre el tema de su edad y si eso es una limitante para dirigir, ya que mucha gente lo tiene como candidato para dirigir a la Liga; sin embargo, si usted puede estar cansado o si tiene las mismas ganas de dirigir que antes, me gustaría preguntarle si le gustaría tomar un reto de este tipo”, dijo el periodista que le consultó al colombiano, a lo que él respondió.

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“Voy a pedir que Trump, Putin y Lula renuncien porque ellos están más mayores; hoy, gracias a Dios, estoy superbién en todo, mejor, diría, que nunca; mi experiencia, mi salud y mis vivencias están mejor, independiente de esta idea”, dijo Pinto.