Guillermo Villalobos reapareció de esta forma tras operación que lo alejará de las canchas un largo periodo

El pasado 20 de abril, Liga Deportiva Alajuelense informó que el futbolista Guillermo Villalobos sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una de las lesiones más complejas en el deporte.

Cirugía exitosa y mensaje positivo

Tras someterse a una intervención quirúrgica, el defensor confirmó este martes que la operación fue un éxito y compartió un mensaje en sus redes sociales.

LEA MÁS: Técnico de club europeo se da por la cabeza al recordar fallido fichaje de Keylor Navas que pocos sabían

“Gracias a Dios todo salió bien. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. Volveré más fuerte”, expresó.

Alajuelense no contará con Guillermo Villalobos durante nueve meses aproximadamente. (John Duran/John Durán)

Sus palabras transmiten optimismo y determinación en medio del proceso de recuperación.

LEA MÁS: Árbitro Steven Madrigal construye un camino muy diferente al de sus colegas y que dará de qué hablar

Tiempo estimado de recuperación

Desde el club detallaron que el tiempo aproximado de recuperación será de nueve meses, dependiendo de su evolución. Este tipo de lesión requiere un proceso riguroso de rehabilitación antes de volver a la competencia.