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Guillermo Villalobos reapareció de esta forma tras operación que lo alejará de las canchas un largo periodo

Guillermo Villalobos compartió un mensaje esperanzador luego de la cirugía

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El pasado 20 de abril, Liga Deportiva Alajuelense informó que el futbolista Guillermo Villalobos sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una de las lesiones más complejas en el deporte.

Cirugía exitosa y mensaje positivo

Tras someterse a una intervención quirúrgica, el defensor confirmó este martes que la operación fue un éxito y compartió un mensaje en sus redes sociales.

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“Gracias a Dios todo salió bien. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. Volveré más fuerte”, expresó.

23/04/2026/ juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Puntarenas FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense no contará con Guillermo Villalobos durante nueve meses aproximadamente. (John Duran/John Durán)

Sus palabras transmiten optimismo y determinación en medio del proceso de recuperación.

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Tiempo estimado de recuperación

Desde el club detallaron que el tiempo aproximado de recuperación será de nueve meses, dependiendo de su evolución. Este tipo de lesión requiere un proceso riguroso de rehabilitación antes de volver a la competencia.

Esta fue la historia que compartió Guillermo Villalobos en su cuenta.
Esta fue la historia que compartió Guillermo Villalobos en su cuenta. (Guillermo Villalobos/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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