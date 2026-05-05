Técnico de club europeo se da por la cabeza al recordar fallido fichaje de Keylor Navas que pocos sabían

Keylor Navas entró al fútbol europeo con el Albacete de la segunda división de España. (Jose Manuel Moreno para LN)

Keylor Navas pudo haber tenido un futuro muy diferente al que todos le conocemos en el fútbol europeo si se hubiera concretado una oferta de la que muy pocos se enteraron y que hubiera cambiado por completo su panorama.

El Wizla Cracovia, uno de los equipos más importantes de Polonia, estuvo metido de lleno en la contratación del meta tico en el 2010, de la cual estuvo muy cerca y al final no se les concretó la negociación, reveló el técnico polaco Dariuz Dudka en una entrevista.

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El DT sostuvo una charla con el periodista Tomasz Cwiakala y le consultó sobre la curiosidad en la que el técnico le reconoció que fue cierto y que hasta el meta lo reconoció tiempo después.

“Sí, confirmo que hubo un tema con el Wisła Kraków. Mira, eso es el fútbol. Es un momento, a veces un mes, a veces medio año. Un día miras en una dirección, y de repente estás en la Liga de Campeones”, indicó Dudka.

– W 2010 były informacje, że Keylor Navas mógł trafić do Wisły Kraków.

– Dokładnie.



– Pytałeś go o to kiedykolwiek?

– Tak.



– I potwierdził?

– Tak, potwierdził, że był temat Wisły Kraków. Zobacz, właśnie to jest piłka nożna. To jest moment, nieraz miesiąc, nieraz pół roku. Raz… pic.twitter.com/03QCv7qAHj — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) May 5, 2026

El asunto se vuelve aún más curioso, pues en aquel momento Junior Díaz jugaba en el club polaco, con quien militó entre el 2008 y el 2010, y el cual dejó en aquel año para irse al Brujas de Bélgica.

Cwiakala publicó la respuesta en su cuenta de X, antes conocida como Twitter y allí se obtuvieron más detalles de lo que fue la negociación por una nota de un periódico publicada en aquel entonces por el periodista Łukasz Mordiarski

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Según la información del medio, Navas estuvo a punto de llegar, Wisla le dio seguimiento por varios partidos y hasta estaba claro que le quedan seis meses de contrato, por lo que tendrían que pagar muy poco o esperar a que saliera gratis al terminar el torneo tico.

“Más larga que una telenovela sudamericana titulada “El Wisla busca portero”, la historia se acerca a su último capítulo. El sábado se decidirá si en la próxima temporada, aunque no desde el inicio, jugará allí Keylor Navas, guardameta costarricense de 24 años".

“El jugador, que mide 186 centímetros, se encuentra actualmente en Eslovaquia con su selección nacional. A ese encuentro viajarán representantes del Wisla. Allí deben acordar el salario para el futbolista, que ha sido observado durante mucho tiempo (recientemente emisarios del Wisla lo vieron a finales de mayo durante el partido Francia–Costa Rica, ganado por los anfitriones 2-1), así como la cantidad de transferencia para el Deportivo Saprissa, club en el que Navas se formó y en el que juega hasta ahora".

“Se sabe que la suma del traspaso será simbólica, ya que al portero le quedan menos de seis meses de contrato y luego podría marcharse gratis. Por eso, los dirigentes del Saprissa tienen la última oportunidad de ganar algo de dinero por su jugador. No se sabe exactamente cuánto habrá que pagar por Navas o sí esperarán. En el Wisla no quieren pronunciarse oficialmente sobre el tema”, destacó la nota.

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En Polonia reportaron en el 2010 que Keylor Navas estaba muy cerca de irse a ese país. (Tomada de X/Tomada de X)

Al final la jugada no le salió a los polacos, porque pese a ser un equipo muy relevante en su país, Navas apostó por irse al Albacete de la segunda división de España, el cual fue su puerta de entrada para una carrera mítica en el fútbol europeo.