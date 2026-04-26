Salomón Rondón, jugador del Pachuca, fue expulsado por agredir a Keylor Navas de esta manera

Keylor Navas y Pumas acabaron en el primer lugar del fútbol mexicano tras la primera fase. (ULISES RUIZ/AFP)

Keylor Navas sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mexicano, sus actuaciones dan de qué hablar jornada tras jornadas y este sábado de nuevo fue protagonista, pero ahora por recibir una agresión de un rival.

Salomón Rondón, delantero venezolano del Pachuca, fue expulsado en la derrota por 2-0 ante los felinos por cometer una fuerte entrada contra el meta tico.

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El atacante se le fue encima a Keylor a presionarlo en una jugada en que el arquero tenía el balón en sus pies y, en el momento que este la pasó a un costado, el tuzo le tiró una patada, lo que se vio claramente.

La acción fue una tontería de parte del sudamericano, cuando se jugaba el minuto diez de reposición en el segundo tiempo, cuando el partido ya estaba liquidado.

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En la transmisión de la cadena FOX, los periodistas fueron muy críticos de la acción y señalaron que Rondón quería que lo expulsaran.

“Es increíble, es una tontería, ya Keylor Navas había mandado el balón sobre la banda”.

Salomón Rondón se fue expulsado luego de un choque con Keylor Navas, el venezolano minutos antes había sido amonestado por protestar un penal que luego fue cancelado tras revisión de VAR. Se fue con amarilla y roja directa, todo esto después del min. 90'. pic.twitter.com/yIWjYtzQq3 — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) April 26, 2026

Con el triunfo, los Pumas además hicieron historia, acabaron en el primer lugar de la tabla la fase regular, algo que no lograban hacen diez años, y marcaron un récord de puntos del club en torneos cortos, con 36 unidades.