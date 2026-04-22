Periodistas mexicanos piden a Keylor Navas como pieza clave en otro importante club azteca

El arquero tico Keylor Navas es una verdadera sensación en la Liga MX, por sus grandes actuaciones con los Pumas, lo cual ha generado que muchos se fijen en él y, pese a renovar recientemente con los universitarios, periodistas afirman que otro club debe hacer el esfuerzo de contratarlo para poder volver a los buenos tiempos.

“El nuevo proyecto del Monterrey a nivel técnico y a nivel directivo debe ir por Keylor Navas por un añito: 'Keylor, ya vimos que sí la sigues armando, ya vimos que te renovaron, ahí te va tanta lana’”, afirmó el periodista Edu Torres en el programa radiofónico RG La Deportiva.

Keylor fue renovado recientemente por los Pumas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La última vez que Monterrey ganó algo fue con un portero veterano, que se pensaba que ya no tenía nada y le dio dos copas, Concacaf y la Liga”, agregó Roberto Barocio en el mismo programa de radio.

Uno de los comunicadores hasta armó un negocio de mucho dinero con tal de que los Rayados puedan hacerse de los servicios del Halcón.

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“Si dan dinero, es decir, millones de dólares, y a Mele (jugador de Monterrey), ya luego de un año vemos qué se hace, ya sea que Keylor se quiera retirar en el Saprissa, pero por un año, porque el Monterrey necesita resultados inmediatos y necesita cubrir esas áreas de inmediato”, aseguró Torres.

Los Pumas están peleando los primeros puestos con 33 unidades, lo cual les daría el boleto a la Liguilla, mientras que los regiomontanos acumulan 18 puntos y están fuera de los lugares que dan el boleto a la siguiente ronda en la Liga de México.