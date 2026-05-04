La insólita razón por la que Pumas de Keylor Navas podría ganar en la mesa la ida de cuartos ante América

Keylor Navas y los Pumas sacaron un buen resultado en la ida de cuartos de final ante el América, tras empatar a tres tantos; sin embargo, dejaron ir una ventaja de dos goles que igualmente podrían recuperar por una razón insólita que ocurrió con el conjunto de las Águilas.

En diversos medios aztecas, se informó que los felinos iban a presentar una solicitud de puntos por alineación indebida, ya que a la hora de hacer uno de los cambios durante el juego, se realizó de manera incorrecta.

Keylor Navas y los Pumas podrían ganarle la ida al América en la mesa (Pumas/Pumas)

“De acuerdo con fuentes que nos confirman, en el club de la universidad se está analizando toda la evidencia en el video y que seguramente se ingresará una solicitud por alineación indebida”, informó el periodista León Lecanda en Fútbol Picante de ESPN.

Ahora bien, de qué se trata la queja de la institución del portero costarricense contra los americanistas, el mismo comunicador lo explicó.

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“Al minuto 60, el América preparó tres cambios tras un choque de cabezas de Sebastián Cáceres con Álvaro Angulo. Primero, el cuarto oficial muestra el cambio con la salida de Miguel Vázquez por el ingreso de Thiago Espinoza; sin embargo, se completa este cambio, ya que Espinoza ingresa al terreno de juego mientras que Vázquez deja por completo la cancha. En el segundo cambio, que es Alexis Gutiérrez por Rafael Veiga, y el tercero, Paco Salas por Henry Martin; sin embargo, América se da cuenta de la conmoción cerebral de Cáceres y vuelve a meter a la cancha a Miguel Vázquez”.

“El punto es que modifica el cambio, ya no sale Shoker Vázquez, sino que reingresa al terreno de juego y lo que me dicen es que en el video está y generó una confusión con el cuarto árbitro y que eso es lo que se analiza con Pumas”, mencionó Lecanda en ESPN.

A Keylor le anotaron dos goles de penal (La Nación/Tomado "X" de Pumas)

La queja de los felinos es específicamente que el cambio ya se realizó debido a la entrada del jugador al terreno de juego, Vázquez, y el sustituido ya al salir. Ya el cambio se realizó y no se podía echar para atrás; entonces, pese a ver la conmoción del jugador Cáceres, el Shoker no podía regresar y hacer otra variante debido a que ya habían quemado ese cambio.

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En caso de que la queja de los felinos prospere, el juego pasaría de quedar con empate a tres y se le adjudicaría victoria a los universitarios, los cuales el domingo próximo a las 7:15 de la noche, hora tica, reciben a los azulcremas en el duelo de vuelta.