Luis Marín analiza el presente de Alajuelense y manda un duro mensaje a la dirigencia

El más reciente incidente en el que se vio involucrado un funcionario de Alajuelense fuera de las canchas reabre el debate sobre la crisis en la que se encuentra el equipo rojinegro.

El preparador físico del club, Carlos Rojas, atropelló este viernes a una mujer y a una niña de 10 años en Grecia, mientras se encontraba, aparentemente, bajo los efectos del alcohol.

Debido a lo anterior, este domingo, el club informó que Rojas ya no forma parte de la institución.

Lo ocurrido con Rojas se suma a otros incidentes en los que la institución alajuelense se ha visto afectada por el accionar de sus integrantes fuera de la cancha, como el caso que protagonizó Alejandro Bran con la policía, las salidas nocturnas de Kenneth Vargas y el rendimiento de jugadores como Joel Campbell y Ángel Zaldívar, que han dado de qué hablar entre la afición.

Un preparador físico de Alajuelense atropelló a dos mujeres, el viernes anterior. Foto: Accidentes en Occidente. (Facebook/Accidentes en Occidente)

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Un ídolo y extécnico liguista dio su punto de vista sobre lo que podría estar ocurriendo a lo interno del camerino, que ahora busca técnico tras la salida de Óscar Ramírez.

Valores se han dejado de lado

El exjugador y entrenador Luis Marín conversó con La Teja y, para él, las reglas y los valores de la institución han quedado de lado.

“Toda institución tiene valores, reglas, límites y siento que en Alajuelense esas cosas se han dejado a un lado.

“Cuando se está en una institución tan grande como lo es Alajuelense, se pertenece a ella dentro o fuera del estadio, y todo lo que se haga fuera de la cancha repercute en la imagen de la institución.

Luis Marín no se guardó nada al hablar del presente de Alajuelense. Foto: Instagram FA. (Inter FA/Inter FA)

“Claramente somos seres humanos, todos tenemos derecho a nuestros momentos de esparcimiento, de relajamiento, pero creo que ha faltado hacer entender a los que son parte de la institución el respeto que merece el club al que están representando. Lo importante es mantener ciertas reglas”, destacó Marín, que dirigió a la Liga en el 2021.

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Para Marín, es claro que algo pasa a lo interno de Alajuelense y, aunque él en este momento no está en el club, la gente que sí está no es consciente de las consecuencias de sus actos.

“La gente no tiene noción del lugar que representan, de lo que significa el escudo de este equipo, pero eso debe venir de la cabeza. Establecer reglas, límites, valores, y se necesita a alguien que se encargue de transmitir eso a la gente que está involucrada.

Alajuelense no la pasa bien dentro y fuera de la cancha. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lamentablemente, están pasando cosas negativas; todos somos seres humanos, nadie es perfecto, pero cuando se está en una institución deportiva, hay deberes que cumplir y entender que lo que se haga fuera de la cancha puede repercutir en la imagen del club.

“Los jugadores son figuras públicas y no quiere decir que, luego de que salen del CAR, ya no forman parte del equipo; siempre van a pertenecer y deben entender que siempre hay tiempo para todo”, añadió el técnico del Inter FA de El Salvador.

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