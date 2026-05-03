Alajuelense ya tomó decisión con preparador físico tras atropello que dejó a niña en estado crítico

El vehículo terminó impactando contra un supermercado tras perder el control. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Un caso que tiene a todo el país hablando sumó un nuevo giro este fin de semana, La Liga Deportiva Alajuelense confirmó que Carlos Rojas (preparador físico) ya no forma parte del club, luego del grave atropello ocurrido en Grecia, Alajuela, que dejó a una mujer y a una niña de 10 años en condición delicada.

“Carlos Rojas ya no forma parte del club”, informó la institución rojinegra de forma oficial, además de señalar que cualquier otro cambio será comunicado oportunamente.

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El accidente ocurrió la mañana del viernes 1 de mayo, cuando un vehículo 4x4 perdió el control frente a un supermercado, en Grecia. En cuestión de segundos, el carro atropelló a dos personas y terminó estrellándose contra la estructura del local.

De acuerdo con lo que trascendió, el conductor sería el propio Rojas, quien en un primer momento aseguró que se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control.

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Sin embargo, conforme avanzaron las horas, surgieron datos clave que complicaron aún más la situación.

Un oficial de tránsito confirmó que al conductor se le realizaron dos pruebas de alcoholemia. La primera habría arrojado 0,66 gramos de alcohol en sangre y la segunda, unos 30 minutos después, 0,57, ambas por encima del límite permitido en Costa Rica.

Estos resultados son ahora parte fundamental de la investigación que llevan las autoridades para determinar responsabilidades en este caso que ha generado indignación.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó a las víctimas al hospital de Grecia. La mujer adulta fue reportada en condición urgente, mientras que la menor permanece en estado crítico debido a múltiples lesiones.

Por ahora, el caso sigue en investigación, mientras crece la presión por esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió ese día.

Lo cierto es que la decisión del club marca un punto de quiebre en medio de una situación que no solo sacude al fútbol nacional, sino que también deja a dos familias enfrentando momentos muy duros.