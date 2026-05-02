Mauricio Montero opinó lo que muchos liguistas piensan sobre la idea de llevar a Jeaustin Campos a Alajuelense

Tener a Jeaustin Campos en el Morera Soto es una opción que muchos no se imaginan en Alajuelense. (Jose Cordero)

Tras la salida de Óscar Ramírez de Alajuelense, en el ambiente tiran nombres que podrían llegar al banquillo rojinegro, algunos de los cuales gustan y otros no tanto.

La gente y la prensa sugieren nombres como el de Jeaustin Campos, una figura polémica por su pasado saprissista y por roces con la institución y la afición rojinegra en otros momentos.

Este medio conoce que Campos genera división incluso a lo interno de Alajuelense, dado que algunos no están cerrados a la idea y podrían considerar el asunto, pero otros resienten su fuerte ligamen saprissista y personalidad.

En ocasiones anteriores en que la Liga se ha quedado sin técnico, esta ha sido la postura a lo interno, mientras que ahora aún no se habrían contactado con él.

Campos dirige al Real España de Honduras, club que acabó como líder la primera fase del torneo catracho y arrancará la segunda ronda en ese certamen.

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Mauricio Montero: “No me lo imagino”

Mauricio Chunche Montero, afirma que no se imagina a Jeaustin Campos en Alajuelense. (Archivo)

Figuras icónicas del ambiente alajuelense como Mauricio Montero son muy sinceras al reconocer que es una idea que les suena hasta rara por todo lo que implica.

“Yo no me lo imagino, pero cualquier cosa puede pasar en estos tiempos. Cualquiera puede llegar a cualquier lado; yo sí no me lo imagino, sinceramente, pero si viene y le dan chance, ojalá que haga las cosas bien y que gane torneos, que es lo más importante”, dijo.

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El reto de reemplazar al Machillo

Según el Chunche, para cualquier persona que llegue tras la época del Machillo, en la que se ganaron tres títulos el semestre pasado, la vara está muy alta y tendrá una difícil tarea para mantener ese nivel y además en dar la identidad que aportaba Ramírez.

“Yo le digo, pueden venir entrenadores que hagan las cosas muy bien, que ganen campeonatos y que trabajen diferente, pero muchas de las bases que les dejó a los jóvenes de lo que es ser liguista, de lo que es representar a la institución, el cariño y la dedicación, será difícil”, añadió.

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La decisión se tomará con calma

En Alajuelense afirmaron que tomarán unos días para elegir a su nuevo técnico, en un proceso que será clave para el futuro inmediato del club.