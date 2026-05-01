El Tanque Castro enciende las redes con su propuesta para el nuevo técnico de Alajuelense

Jorge Alejandro Castro cree Jeaustin Campos podría ser una solución para Alajuelense. (Albert Marín)

Jorge Alejandro Castro realizó este viernes una propuesta para el nuevo técnico de Alajuelense que causó gran división entre los aficionados, al tirar al debate el nombre de Jeaustin Campos.

El Tanque soltó la pregunta si el DT será la solución que buscan los manudos tras el terrible torneo en el que quedaron eliminados apenas en la primera fase.

“¿Será Jeaustin Campos el doctor que necesita Alajuelense en estos momentos?. Es el técnico más ganador del fútbol de Costa Rica", tiró.

LEA MÁS: ¿Qué pasará con Óscar Ramírez tras dejar el banquillo de Alajuelense?

A Tavo López le parece la solución para la Liga

En las respuestas aparecieron figuras reconocidas como Gustavo López, periodista de Teletica Deportes, quien afirmó que él lo llevaría al León.

“Tanque...ese es un dt que siempre debe ser candidato si un equipo quiere ser campeón”.

LEA MÁS: Alajuelense sumaría otra salida tras la marcha de Óscar Ramírez

Otros no lo quieren en Alajuelense

Una de las que se manifestó en contra de la idea es Priscilla Jaikel, cuñada de Bryan Ruiz y hermana de Carolina Jaikel, famosa manuda que no lo quiere en la Liga.

Este medio conoce que nombre de Jeaustin genera división hasta a lo interno de Alajuelense, dado que algunos no están cerrados a la idea y se animarían a llevarlo, pero otros resienten su fuerte ligamen saprissista y personalidad.

LEA MÁS: Liberia habla de Saturnino Cardozo, quien suena para sustituir a Óscar Ramírez, y lo que dicen da a entender mucho