Balón Chismoso

El Tanque Castro enciende las redes con su propuesta para el nuevo técnico de Alajuelense

Alajuelense busca técnico y el Tanque Castro hizo una propuesta que genera división entre los aficionados

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Por Sergio Alvarado
23 de setiembre del 2023. Estadio José Joaquín Colleya Fonseca, Guadalupe. 17:30 hrs. Jornada 12 del Torneo de Apertura Promérica del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. El Club Sport Herediano recibe como local al cuadro de Municipal Liberia. El equipo florense ocupa la tercera posición de campeonato por debajo del Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. En la foto: Foto Albert Marín para la Nación.
Jorge Alejandro Castro cree Jeaustin Campos podría ser una solución para Alajuelense. (Albert Marín)

Jorge Alejandro Castro realizó este viernes una propuesta para el nuevo técnico de Alajuelense que causó gran división entre los aficionados, al tirar al debate el nombre de Jeaustin Campos.

El Tanque soltó la pregunta si el DT será la solución que buscan los manudos tras el terrible torneo en el que quedaron eliminados apenas en la primera fase.

“¿Será Jeaustin Campos el doctor que necesita Alajuelense en estos momentos?. Es el técnico más ganador del fútbol de Costa Rica", tiró.

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A Tavo López le parece la solución para la Liga

En las respuestas aparecieron figuras reconocidas como Gustavo López, periodista de Teletica Deportes, quien afirmó que él lo llevaría al León.

“Tanque...ese es un dt que siempre debe ser candidato si un equipo quiere ser campeón”.

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Otros no lo quieren en Alajuelense

Una de las que se manifestó en contra de la idea es Priscilla Jaikel, cuñada de Bryan Ruiz y hermana de Carolina Jaikel, famosa manuda que no lo quiere en la Liga.

Este medio conoce que nombre de Jeaustin genera división hasta a lo interno de Alajuelense, dado que algunos no están cerrados a la idea y se animarían a llevarlo, pero otros resienten su fuerte ligamen saprissista y personalidad.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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