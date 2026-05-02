Alcoholemia de preparador físico de Alajuelense que protagonizó grave atropello en Grecia habría dado positiva

El conductor del vehículo que atropelló a una mujer y a una niña de 10 años la mañana de este viernes en Grecia, Alajuela, sería aparentemente Carlos Rojas, preparador físico de la Liga Deportiva Alajuelense.
Así trascendió horas después del aparatoso accidente ocurrido frente a un Palí, donde un vehículo 4x4 perdió el control, atropelló a las dos víctimas y terminó impactando contra el supermercado.
El propio preparador físico manifestó al medio CRHoy que, supuestamente, se quedó dormido mientras conducía por la carretera, lo que habría provocado que perdiera el control del automotor.
Sin embargo, horas después surgió nueva información sobre el caso.
El oficial de tránsito Marvin Barrantes confirmó al mismo medio que al conductor se le realizaron dos pruebas de alcoholemia.
Según Barrantes, la primera prueba habría arrojado un resultado de 0,66 gramos de alcohol, mientras que una segunda, practicada aproximadamente media hora después, habría dado 0,57 gramos. Lo mínimo en sangre estipulado por ley es de 0, 50 por lo que se toma como positiva.
El accidente ocurrió a eso de las 9:40 a.m. de este viernes.
La Cruz Roja informó que atendió a una mujer adulta y a una menor de 10 años que fueron atropelladas por el vehículo.
Ambas fueron trasladadas de emergencia al hospital de Grecia: la mujer en condición urgente y la niña en condición crítica debido a múltiples lesiones de gravedad.
Al lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte básico para atender la emergencia.
Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y eventuales responsabilidades en este caso que ha generado gran conmoción en Grecia.
La Teja consultó sobre la situación a la LDA, sin embargo, al cierre de esta nota no había respuesta.
Un conductor cuya alcoholemia de más de 0,50 ya incurre en una infracción y multa.