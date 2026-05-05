Árbitro Steven Madrigal construye un camino muy diferente al de sus colegas y que dará de qué hablar

Steven Madrigal sabe muy bien cómo lidiar con técnicos y jugadores en cancha y a futuro quiere probar cómo le va con ellos afuera. (Rafael Pacheco Granados)

Los medios de comunicación en Costa Rica cuentan con diversos exárbitros que dan sus criterios como analistas de las jugadas más polémicas o incluso algunos hasta se mandan como comentaristas de los hechos del fútbol tico.

El plan que tiene el árbitro Steven Madrigal es mucho más ambicioso que todo eso, pues apunta más alto que lo conseguido por cualquier silbatero que ha llegado a la televisión o la radio nacional en la historia.

Resulta que la otra faceta del réferi es el periodismo, carrera que cursa en la universidad Internacional de las Américas y su norte está claro, una vez que cuelgue el silbato quiere entrarle a los medios de comunicación como un periodista más.

La Teja entrevistó a Madrigal mientras practicaba para su futuro como periodista, un día en que desde el estadio Fello Meza andaba realizando una crónica deportiva en el juego entre Cartaginés y Herediano.

“Estamos empezando en mi segundo cuatrimestre, ya próximo a finalizar. Es una carrera que es espectacular, me encanta, desde hace muchos años y ahora estamos cursando como una segunda carrera universitaria.

“Desde el colegio siempre me ha gustado mucho la comunicación, desde que salía en los actos cívicos, presentaciones, maestro de ceremonia siempre me ha gustado eso, las cámaras, el hablar, el llevar esa parte de la batuta de la comunicación, ahora, pues bueno, ya con más acomodo y un poco más independiente opté por irme por ese campo”, contó.

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Steven Madrigal lleva dos cuatrimestres estudiando periodismo. (Cortesía/Cortesía)

Steven es natal de la zona sur, salió del liceo Fernando Volio Jiménez en Palmares de Pérez Zeledón y desde entonces reconoce siempre siempre fue bien bombeta y por su personalidad, afirma que el periodismo lo llamó.

“Yo era de esos que se apuntaban a todo y los profesores los llamaban a uno para que llevara la batuta, siendo un bombeta. Creo que hay que tener esos ingredientes en el periodismo para apuntarse a todo sin pena y de buena manera, de buena forma”, dijo.

Madrigal además estudió Educación Física en la Universidad Nacional, carrera que sacó desde el 2014, pero la cual dejó un poco de lado para dedicarse al arbitraje, oficio al que se dedica 100%, pues al ser árbitro FIFA, viaja constantemente a pitar afuera.

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A sus 32 años, todavía le queda un buen rato como árbitro, sin embargo, ya está preparándose para dar su próximo paso, porque su trabajo como réferi le da chance para poder estudiar e ir a clases sin broncas, pues además no tiene hijos, ni nada que lo atrase.

En la U además se topó con una cara muy familiar, pues el director de carrera de su universidad es Maynor Solano, periodista en quien se puede apoyar para esta aventura.

“La verdad que una de mis ideas y objetivos es llegar a ser el primer árbitro que tenga una trayectoria a nivel nacional e internacional en llegar a ser periodista, no solamente para ser un analista, sino también el poder cubrir desde una llegada de un equipo en el aeropuerto, una conferencia de prensa y demás cosas, no solamente enfocarse en ser analista arbitral sino también tener ese conocimiento y los fundamentos que da el periodismo”, explicó.

Madrigal respeta y hasta aprende de lo que han hecho muchos exárbitros en la televisión, pero allí es donde quiere marcar una diferencia.

“Vemos a don Pedro Navarro, Henry Bejarano, Wálter Quesada, en algunos de los medios actuales. pero ellos tienen sus otras profesiones y tal vez son utilizados solo en ese enfoque del análisis arbitral. La idea mía es llegar a hacer ese cambio, ser uno de los primeros árbitros que estén y que tengan ese panorama, puede ser analista, pero también periodista, no enfocarme ni quedarme en una sola cosa”, destaco.

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Steven Madrigal consiguió su gafete FIFA en enero. (Fedef/Fedefútbol)

Steven afirma que estar estudiando periodismo además le da otra visión como árbitro, entender cómo se manejan los medios y hasta saber cómo manejar las críticas a su trabajo que, naturalmente, se darán luego de algún partido.

“Uno sabe en cancha en qué estamos, el arbitraje siempre va a estar mucho en el ojo del huracán y uno tiene que entender, saber en dónde se encuentra, que el periodismo lleva a ciertas cosas para vender también.

“Vamos a ver a qué nos lleva el día de mañana, en qué desarrollarnos, pero sí, teniendo la fe de llegar a enseñar más que todo temas de arbitraje y en otros aspectos con la base que te da conocer lo que es la comunicación”, explicó.

Un tema en el que es muy cuidadoso es la relación que tiene con los medios hoy, pues al estar estar en el gremio arbitral se cuida para que sus compañeros tengan la confianza que respeta la confidencialidad de su trabajo.

“Es interesante y también es algo de cuidado.¿En qué sentido? Porque pueden haber, en algún momento hubo ciertas filtraciones en el pasado, e incluso yo analizo y digo, el día de mañana se filtra algo y a quién le va a caer ese peso.

“¿Qué van a decir? Steven está estudiando periodismo y entonces a quién le va a caer esa responsabilidad, por eso hay que manejarse con mucho profesionalismo y responsabilidad", finalizó.