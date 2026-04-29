Enrique Osses le dejó un recadito a los exárbitros que critican su labor

El presidente de la comisión de arbitraje, Enrique Osses, habló sobre los exárbitros del fútbol nacional que constantemente critican su labor como mandatario de los silbateros de Costa Rica.

“Yo respeto mucho la opinión de los exárbitros; creo que su función ahora es comentar o debatir o no estar de acuerdo o de acuerdo con diferentes situaciones que hacen los árbitros activos”, dijo Osses.

Enrique Osses le dejó un mensaje a los exárbitros (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

La Teja le consultó a Enrique sobre un escenario puntual de una sanción sobre Yael López del Cartaginés en Liberia, que se llevó seis partidos de castigo por un golpe a un rival después del juego, mientras que en diciembre de 2024, Esteban Alvarado tuvo una situación similar con Fernán Faerron y fueron solo tres los compromisos que se perdió.

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En esa revisión que hizo este medio, conversó con exárbitros del fútbol nacional que le dejaron fuertes mensajes a la labor de Osses y por eso se le hizo la consulta al respecto, algo que aprovechó el sudamericano para decirles a los exsilbateros tienen su número por cualquier duda que tengan.

Osses le dijo a los exárbitros que tienen su número por cualquier duda que tengan (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es su opinión, la respeto, pero es que no tiene sentido, ya que estas críticas son a partir de un hecho que no definen los árbitros; los árbitros informaron, entonces la decisión no corresponde al arbitraje, pero la opinión de todos los exárbitros la respeto, forma parte de la función; les mando un cariñoso saludo y afecto, y cuando tenga alguna duda, tienen mi teléfono para poderlo aclarar”, señaló el chileno.

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