La tajante respuesta de Enrique Osses sobre la supuesta influencia de las televisoras en el VAR

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, fue tajante al decir que las televisoras no influyen en las tomas que se transmiten por el VAR.

Este martes, el dirigente chileno dio una conferencia de prensa, en la que dio a conocer los datos del análisis del VAR desde que asumió su cargo, en el Clausura 2025, y salió al paso de los cuestionamientos de quienes creen que los medios deciden qué imágenes proyectar para analizar ciertas jugadas.

“Ya fue una polémica pasada; recuerdo el clásico entre Saprissa y Alajuelense, de la primera vuelta. La cantidad de tomas o de cámaras que tiene una transmisión televisiva llega en forma independiente hacia nuestra cabina de reproducción del VAR.

La implementación del VAR sigue dando de qué hablar en el fútbol nacional. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

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“Todas las tomas son las que tengo para revisar y si la transmisión televisiva, cualquiera que sea, no repite cierta cámara, cierto ángulo, no quiere decir que el VAR no la tenga”, destacó.

Independiente

Osses recordó una situación que se dio en el clásico del 21 de febrero pasado, en el estadio Ricardo Saprissa, cuando hubo una jugada, que pudo ser penal a favor de Alajuelense, pero que no se pitó ni se revisó con el videoarbitraje.

Ese día, el periodista Jorge Martínez, de FUTV, aseguró:

“Aquí es un tema de que esta toma la mostramos al final, pero esto lo vieron en tiempo real en el VAR y no invitaron a Keylor Herrera a revisarla, luego el pitazo final y con ello el 2-1 con lo que Saprissa venció a Alajuelense”, explicó tras la polémica determinación.

El sudamericano comentó que el VAR es independiente y no tiene interferencia sobre el trabajo de los árbitros.

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje habló del papel de las televisoras en las tomas del VAR. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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“El VAR tiene forma independiente y, por lo tanto, da lo mismo si la televisora la reprodujo para la población, para el público en general. No he tenido, lo digo de forma tajante, ningún tipo de inconveniente con alguna televisora, cualquiera que sea, por alguna toma y las decisiones.

“Los errores que han cometido, los aciertos han sido por única y exclusivamente responsabilidad de los árbitros”, mencionó.