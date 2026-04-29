VAR responde a reclamos de penal que hicieron en Herediano en partido contra Sporting

Marianella Araya recibió muchos reclamos de Herediano el sábado. (Jose Cordero/José Cordero)

La Comisión de Arbitraje respondió este martes a uno de los reclamos que realizaron en el Herediano el sábado sobre el arbitraje de la silbatera Marianella Araya.

En un video publicado este martes en las redes sociales de FUTV, el ente de la Fedefútbol descartó que dos jugadas reclamadas a los 70 y 74 minutos fueran penal.

En la primera acción se descartó la infracción, pues aunque se reclamó mano, se consideró que no fue así y que el balón da en una zona permitida del cuerpo, concretamente, en la parte de abajo de la axila.

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En la segunda situación, los locales se quejaron por una jugada en la que derriban a Ronaldo Araya en el área. No obstante, el VAR consideró que no hubo falta, porque primero Kevin Espinoza, de Sporting, juega el balón de buena forma y luego hay un contacto fortuito, imposible de evitar, por lo que tampoco daba para sancionar la pena máxima.

Jafet Soto, presidente florense, señaló con mucha vehemencia el rendimiento de la réferi y de su compañero Pablo Camacho, quien estaba en la sala VOR a cargo del VAR, pero curiosamente de las dos jugadas por las que más reclamó, no hay opinión.

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A los cuatro minutos se reclamó una falta ante Jurguens Montenegro que parecía clara y, según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, era penal.

Luego, durante el segundo tiempo, se anuló un gol al joven Gabriel Sibaja por una falta previa sobre Leonel Moreira que los rojiamarillos negaron.