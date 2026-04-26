Jafet Soto tiró fuego de lo que le preocupa del arbitraje de cara a semifinales

Jafet se quejó con fuerza del arbitraje de Marianella Araya y Pablo Camacho. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jafet Soto acabó la primera fase del Clausura 2026 con una preocupación grande: lo que se pueda topar el Herediano con los arbitrajes en la segunda ronda del campeonato.

El presidente florense estaba muy incómodo este sábado luego del empate a cero ante Sporting en el que señaló lo que consideró errores graves de la réferi Marianella Araya.

A los rojiamarillos no les pitaron un penal evidente en el primer tiempo por un agarronazo en el área, el cual para el anaslista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, sí era falta.

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“Soy el único que creo que no ha hablado en toda la temporada del arbitraje y me voy sumamente preocupado por lo que veo en el VAR hoy y lo que veo en la cancha con Marianella, condicionando el juego”.

“No hablo si pitó bien o mal, pero como condiciona ciertas cosas... Ritmo de juego, faltas que no son falta, etcétera y me preocupa porque vienen las semifinales y ahí nos jugamos toda la temporada los equipos que calificamos, por eso estoy sumamente preocupado”.

Soto le mandó un mensaje al presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses para lo que debe ser la recta final del certamen y que tome las mejores decisiones.

“Repito que no estoy hablando del arbitraje en general, sino del arbitraje de hoy, del partido de hoy, muy condicionado. Yo jugué fútbol profesional y uno sabe cuando un árbitro está condicionando el partido, cómo se hace y maneja ciertas situaciones”

“Siento que acá no hay que inventar nada, para eso están los Juan Gabriel Calderón, los Chinchilla, los Gómez, los Ugalde, los Steven, los árbitros con gafete FIFA deben estar no solo en la cancha sino en el VAR también”, tiró.

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Marianella Araya fue cuestionada duramente por Jafet Soto. (Jose Cordero/José Cordero)

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Jafet se quejó por el gol que le anularon al Team por medio del VAR por una falta en la que dice que no ve nada.

“La misma falta que pitan en el gol, es la misma falta que hay aquí que pitaron tiro de esquina en la que se le tiran a Darryl a los pies o a Rubio no recuerdo a cual fue, pero fue igual, faltando dos minutos para terminar. En una anula el gol y en otra es tiro de esquina, es increíble cómo condiciona”, añadió.

Soto dijo que le dijo a Araya que les condicionó el partido y lo grabó para que después no salgan con que le dijo otra cosa porque también “les encanta inventar a algunos”.

“Tengo dos grabaciones claritas en la que le dije que nos quitó un penal y que condicionó el partido. El tiempo efectivo fue un desastre, es el más bajo que hemos tenido esta temporada, no llega ni a un 50% de tiempo efectivo”.

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Jafet indicó que le parece raro que Araya les ha pitado unas cuatro o cinco veces que y nunca han ganado. “Me puedo sentar a con cualquier para que vean el patrón”.

Conforme fue hablando, el dirigente se calentó más y le terminó tirando una pierda durísima al árbitro Pablo Camacho, quien estaba en el VAR y no validó un penal claro.

“Obviamente, Pablo Camacho, con las decisiones que hoy le hace tomar a Marianella y las decisiones que toma ella no puede ser ¿Qué es lo que ven? ¿Lo que les da la gana? Pablo Camacho no tiene que ver lo que le da la gana, sino lo que se ve en el VAR. Hay que ponerse las pilas porque nos jugamos toda la temporada", finalizó.