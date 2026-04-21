Rolando Fonseca pone la lupa sobre un grave problema relacionado con el arbitraje que nadie había señalado

Rolando Fonseca, es claro en su visión sobre lo que se requiere en el arbitraje nacional. (redes/Instagram)

Rolando Fonseca, fiel a su estilo directo y frontal, opinó del gran problema que atraviesa el arbitraje en Costa Rica, en el que los errores se volvieron pan de cada día.

El goleador histórico de la Selección de Costa Rica considera que la preparación y el trabajo es uno de los grandes problemas entre los silbateros, pues no hay prácticamente tiempo para que estos corrijan errores, como lo hacen los futbolistas.

En declaraciones a La Teja, Fonseca comentó que es muy difícil que un error se corrija, cuando los réferis no tienen ni tiempo de ver qué es lo que están haciendo.

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Rolando Fonseca apunta a la falta de tiempo

A diferencia de muchos, el Rolo no recarga la responsabilidad en Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, sino en la falta de tiempo para trabajar.

“Enrique Osses es el director de la orquesta y lo que necesita es que cada músico tenga horas de práctica con cada uno de ellos, él no va a poder hacer magia porque esos músicos toca cada uno en sus casas con sus instrumentos y los tiene muy pocas veces”

“Cuando Enrique Osses quiera dirigir la orquesta tendrá muy pocas horas de equipo, de trabajo, eso es lo que está pasando, todo mundo quiere que Osses salve el arbitraje, pero lo que necesitan son horas de entreno y esas horas de entreno se las puede dar nadie, es igual que el piloto tiene que tener horas vuelo”, explicó.

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Sin tiempo para corregir: el problema estructural del arbitraje

El trabajo de los árbitros ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas. (Mayela Lopez/Mayela López)

Para la leyenda tica, es muy difícil poder corregir errores, cuando un árbitro pasa de partido en partido sin tiempo para analizar o ver qué hizo mal, porque entre cada partido y sus trabajos particulares, no hay tiempo de nada.

“Osses con costos los tiene una o dos horas, ¿cómo no vamos a tener yerros en el arbitraje cuando estos árbitros nunca son corregidos? Es, ‘venga, pite, entrene, pite y de nuevo’. Lo mismo que le pasa a un futbolista le está pasando al árbitro.

“¿Cuántos partidos a la semana hay? ¿Cuántos días descansan? ¿Cuántos pueden entrenar y se les puede corregir? No hay. Si Óscar Ramírez y muchos técnicos critican jugar el miércoles, domingo, miércoles, ¿cómo hace Enrique Osses para corregir?“, cuestionó.

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Criterios distintos y el impacto del VAR en el arbitraje

Fonseca explicó que esta manera de trabajar es lo que hace que cada árbitro pite por su cuenta y por su idea, a lo que considera, al no tener ni chance para sentarse en grupo, ver qué errores o qué cosas pasan y tener un criterio uniforme.

“Varian mucho los criterios y ese el problema, dejar todo a los criterios, cuando usted deja todo a los criterios, suceden estas cosas, el criterio de todos es totalmente diferente, por eso es que el VAR vino a evidenciar la capacidad del arbitraje”

“¿Hay incapacidad de Enrique Osses? No sé, ya eso alguien tendrá que evaluarlo a él, pero si considero que si estamos exigiendo más horas vuelo y de trabajo para los jugadores ¿Y los árbitros? Si queremos mejorar al fútbol, ¿quién capacita a los árbitros".