Este es la millonada que se perderá Costa Rica al quedar fuera de la Copa del Mundo del 2026

La FIFA dio a conocer el platal que se distribuirá entre las 48 selecciones que participarán en la Copa del Mundo, dinero que no recibirá Costa Rica al quedar fuera del Mundial 2026.

Este martes, la organización realizó el Consejo de la FIFA en Vancouver, Canadá y se aprobó un aumento del 15 por ciento, del monto total que repartirá entre los equipos que competirán en el Mundial de Norteamérica, que comenzará el 11 de junio.

En total, se aprobó un monto de $871 millones (cerca de ₡396 mil millones), dinero que se repartirá de la siguiente manera:

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La FIFA aprobó el platal que recibirá cada Selección que participará en la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (LUIS ACOSTA/AFP)

- Fondos para la preparación: aumento de $1.5 millones (₡682 millones) a 2.5 millones de dólares (poco más de mil millones).

- Monto de clasificación: aumenta de $9 millones (₡4 mil millones) a 10 millones de dólares (₡4.5 mil millones).

- Contribuciones adicionales del equipo: subsidios para los costos de delegación del equipo y mayores asignaciones para boletos del equipo por un total de más de 16 millones de dólares (₡8.100 millones).

Cambios de cara al Mundial

Este martes, también se dio a conocer que el Consejo de la FIFA confirmó una modificación del Reglamento de la Copa Mundial, según la cual las tarjetas amarillas individuales en la competición final se anularán después de la fase de grupos y de nuevo después de los cuartos de final.

La Selección de Inglaterra es una de las que participará en la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (GINTS IVUSKANS/AFP)

“El Consejo de la FIFA aprobó la aplicación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de los dos cambios en el Reglamento relacionados con los jugadores que abandonan el terreno de juego en protesta directa por una decisión arbitral, y los jugadores que se cubren la boca cuando hablan con los oponentes en situaciones de confrontación”, informó la organización.