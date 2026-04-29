Miguel Herrera vuelve a dirigir luego de la eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

El técnico mexicano Miguel Herrera vuelve al banquillo, luego de la no clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo del 2026.

El Piojo fue presentado este martes como nuevo técnico del Atlante, para la próxima campaña del torneo de Apertura 2026, de la Liga MX.

La contratación de Herrera llega después de la salida del entrenador Ricardo Carbajal, quien fue cesado de su puesto, el lunes pasado.

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Miguel Herrera es el nuevo técnico del Atlante de México. Foto: tomada de Facebook Atlante. (Foto: tomada de Facebook Atlante. /Foto: tomada de Facebook Atlante.)

La bienvenida

Los Potros de Hierro presentaron a Miguel Herrera, a través de sus redes sociales.

“¡Bienvenido Piojo! Miguel Herrera asume el mando de nuestros Potros de Hierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto”, escribió el conjunto atlantista.

Esta es la tercera vez en que el Piojo llega al Atlante. En este club debutó como entrenador en el 2002 y luego asumió el cargo de entrenador en el 2010.