¿Por qué a Yael López lo castigaron tan duro y a Esteban Alvarado no por actos parecidos? El motivo es inaudito

La fuerte sanción que recibió Yael López por la roja que recibió apenas terminó el partido entre Cartaginés y Liberia, llamó la atención por un antecedente similar que hubo en diciembre del 2024 con Esteban Alvarado.

A López le metieron seis partidos de suspensión y una multa de dos millones de colones “al ser la primera vez en la temporada que participa en una agresión, pelea o riña, golpea de cualquier manera o con cualquier parte del cuerpo a un jugador, aun cuando no lo lesione”.

Yael López fue sancionado con 6 juegos por la roja en Liberia (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Yael golpeó con su mano a un rival, acción que no pareciera ser tan severa como el puñetazo que le pegó Alvarado a Fernán Faerron hace casi dos años y quien recibió un castigo mucho menor.

En esa ocasión, la agresión del portero morado se dio al finalizar el encuentro.

“Sancionar al jugador Esteban Alvarado Brown con tres partidos de suspensión y una multa de 225.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 37, inciso 3, por golpear de forma violenta en la cara a un adversario y configurarse el agravante de no estar en disputa el balón", se informó en aquel entonces.

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A Alvarado le aplicaron el artículo 37 del reglamento, que dice: “Faltas graves dentro de un partido de fútbol”. Pero, como mencionamos, el golpe también se había dado ya terminado el juego.

Mientras que el artículo 40, inciso 1, que fue el que le aplicaron a Yael, es más severo.

Actualmente la multa económica para quien incumpla ese artículo ronda los 2 millones de colones, mientras que en la temporada 2024-2025, era de 500 mil colones. Lo que sí era igual en aquel entonces era la misma cantidad de partidos de castigo.

“Con suspensión de seis partidos y una multa de quinientos mil colones a quien, por participar en una agresión, pelea o riña, golpee de cualquier manera o con cualquier parte del cuerpo, así como por zancadillear, cabecear, patear, codear, tirar, empujar con las manos o con cualquier parte del cuerpo, majar, morder, rasguñar o lanzar objetos a un jugador, aun cuando no lo lesione”, dice el reglamento de la temporada 2024-2025, el que se le tuvo que aplicar a Alvarado.

Esteban Alvarado por su puñetazo ante Faerron fue suspendido con 3 juegos (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Teja hizo la consulta con la Federación Costarricense de Fútbol, pero al momento de redactar la nota no hemos recibido respuesta para aclarar bien cómo se analizó cada acción.

Exárbitros opinan sobre la disparidad de sanciones pese a ser similares en su contexto

La Teja habló con el exárbitro Édgar Rodríguez, quien disparó duro contra la comisión de arbitraje y además lanzó duras acusaciones, asegurando que buscan perjudicar a Cartaginés por declaraciones previas de Leo Vargas.

“Son las cosas que uno no logra entender; para mí las dos son agresión. Para mí ha sido un desastre completo y esto del Comité Disciplinario viene a confirmarlo, viene a confirmar lo mal que está nuestro fútbol, un Comité influenciado, que para unos sí y para otros no, es una barbaridad, y muchas cosas son contra Cartaginés”, dice Rodríguez.

Según el exárbitro Édgar Rodríguez están perjudicando a Cartago por declaraciones de Leo Vargas (Rafael Pacheco Granados)

“No es que apliquen mal el reglamento, es que lo aplican a su conveniencia; ellos tienen buen conocimiento. Siento que se la están cobrando a Leonardo Vargas, afectando los intereses de un club, y eso no tiene que ver, no es fair play; es muy marcado que desde que Leonardo hizo denuncias contra Osael y del mismo Jafet Soto, esto se ha venido dando.

“Si el Comité quiere hacer un antecedente para erradicar la violencia, creo que hay que tener mucho cuidado y ser comedido; no se ve que sean equitativos. No solo Yael fue el involucrado en la gresca, también hubo tres liberianos y dos más de Cartaginés; así fue como sucedió, y que solo salga uno castigado es peor, no dejan clara la decisión, no es salomónica; ya es algo muy marcado en que se quiere perjudicar a un club, y con esto todos nos vemos perjudicados”, aseguró.

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El exsilbatero Henry Bejarano también ofreció su criterio al respecto de ambas sanciones, teniendo en cuenta el contexto de ambas.

“Lo que se le hizo a Yael está perfecto, los de Liberia debieron sancionar también; para unos sí y para los otros no, ¿dónde están el reporte del comisario y del árbitro.

“El Comité Disciplinario son abogados con color de equipo; para mí debe haber un exárbitro en la Comisión de Disciplina porque el exárbitro puede decir que es juego brusco grave, conducta violenta; eso serviría para los abogados, que recordemos que ellos jalan para su saco, para lo de Alvarado sí y para otra no. No veo lógica, hay que ser parejo, no es pareja la situación; si así fuera, a Alvarado le hubieran sancionado igual que a Yael, pero ahí se juegan muchas cosas”, sentenció el exsilbatero.