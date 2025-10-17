Árbitro del clásico entre Saprissa y Alajuelense tiene polémicas muy recientes con uno de los involucrados

Steven Madrigal generó mucha polémica en el juego de semifinales entre Saprissa y Herediano en el Clausura 2025. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Comisión de Arbitraje informó este viernes que Steven Madrigal será el árbitro para el partido entre Alajuelense y Saprissa, el domingo 19 de octubre a las 6 p.m en el estadio Morera Soto.

El nombramiento del silbatero no está exento de polémica, pues fue una de las figuras por las que más se quejaron en el Monstruo durante el Clausura 2025, por varios hechos puntuales.

Madrigal dirigó las semifinales entre morados y el Herediano, cuya actuación generó muchos reclamos de parte de los tibaseños.

Los errores de Steven Madrigal

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo de Saprissa, le tiró duro el campeonato pasado a Steven, cuando el exportero ni siquiera había entrado a la dirigencia morada, sino como eco de muchos aficionados.

Steven Madrigal dirigirá el clásico de este domingo entre Saprissa y Alajuelense (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Cómo es posible que a Saprissa le anulan un gol válido contra Cartago, por una jugada que se presentan en todos los partidos y ayer (domingo ante Herediano) no revisan una mano, ni tampoco le señalan dos penales a Kendall Waston, el VAR no lo sanciona”, dijo entonces

En ese mismo partido, Steven también falló al no expulsar a Joseph Mora por una fuerte entrada contra el rojiamarillo Emerson Bravo, según el análisis del exárbitro Henry Bejarano.

Como cuarto árbitro estará Juan Gabriel Calderón, mientras que David Gómez y Octavio Jara serán los encargados del VAR. Como asistentes estárán Luis Granados y Jeriel Valverde.