Puntarenas vs Sporting: árbitro tomó una pésima decisión durante el juego y analista le tira con todo

Una jugada en el partido entre Puntarenas FC y Sporting FC encendió las acciones en el estadio Lito Pérez.
Este sábado, los albinegros clasificaron a la final del torneo de Copa, pero al minuto 17, el central Steven Madrigal señaló penal para los visitantes, por una supuesta mano del jugador porteño Wesly Decas.
La decisión de Madrigal generó reacciones de todo tipo y luego de conversar con sus compañeros Danny Sojo y Brandon Ortega, se echó para atrás y dejó que el partido siguiera su rumbo.
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Sin palabras
Esto dijo el analista Henry Bejarano sobre la decisión de Madrigal:
“Qué triste ver esto, un árbitro de canchas abiertas, en torneo de Copa.
“No hay VAR y sanciona un penal que no es penal. Hace un show, se cree que es superdotado, es un árbitro sin capacidad y vea lo que pasa.
Steven Madrigal marcó penal, pero lo llamaron y corrigió. No hay penal para Sporting. ❌— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 29, 2026
Recordar que en esta etapa del torneo no hay VAR. 👀 pic.twitter.com/XA8Mha3Ufy
“Es increíble que estas cosas sucedan en Costa Rica”, sentenció Bejarano.