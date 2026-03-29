El Pitazo

Puntarenas vs Sporting: árbitro tomó una pésima decisión durante el juego y analista le tira con todo

Sporting FC jugará su primera final del torneo de Copa, al derrotar a Puntarenas FC en la tanda de penales

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Por Henry Bejarano Matarrita

Una jugada en el partido entre Puntarenas FC y Sporting FC encendió las acciones en el estadio Lito Pérez.

Este sábado, los albinegros clasificaron a la final del torneo de Copa, pero al minuto 17, el central Steven Madrigal señaló penal para los visitantes, por una supuesta mano del jugador porteño Wesly Decas.

La decisión de Madrigal generó reacciones de todo tipo y luego de conversar con sus compañeros Danny Sojo y Brandon Ortega, se echó para atrás y dejó que el partido siguiera su rumbo.

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Una decisión del árbitro Steven Madrigal encendió la polémica en el juego entre Puntarenas FC y Sporting FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Sin palabras

Esto dijo el analista Henry Bejarano sobre la decisión de Madrigal:

“Qué triste ver esto, un árbitro de canchas abiertas, en torneo de Copa.

“No hay VAR y sanciona un penal que no es penal. Hace un show, se cree que es superdotado, es un árbitro sin capacidad y vea lo que pasa.

“Es increíble que estas cosas sucedan en Costa Rica”, sentenció Bejarano.

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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