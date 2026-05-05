Torneo Nacional

En Liberia responden a Allan Alemán tras menosprecio al club y sus opciones en la serie ante Saprissa

En el Municipal Liberia reaccionaron a las palabras de Allan Alemán en las que menospreció al cuadro pampero ante el Saprissa

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Tobias Arevalo abrio el marcador en el Edgadrdo Baltodano
En Liberia respondieron a las palabras de menosprecio de Allan Alemán al club. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Allan Alemán picó duro al Municipal Liberia y a sus aficionados tras minimizar al club y asegurar que Saprissa no tiene por qué preocuparse al enfrentar a los pamperos.

El exjugador fue muy tajante al asegurar que el Monstruo no debería tener inconvenientes para pasar las semifinales y que los Coyotes son un equipo emocional, que cuando se les pasa la motivación se caen.

LEA MÁS: Allan Alemán provoca a los liberianos con picante comentario que les puede encender la sangre

Liberia responde con calma y sin picarse

Ante las duras palabras del exmorado, buscamos al cuadro aurinegro para conocer su opinión, más viniendo de una figura que también fue futbolista de la institución.

Mediante su oficina de prensa, el club envió una respuesta corta y muy directa de lo que piensan de este tipo de comentarios y dónde está su enfoque.

LEA MÁS: Erick Lonis se pronuncia de manera contundente sobre el gesto de Jorkaeff Azofeifa

“En Municipal Liberia estamos enfocados en la semifinal de vuelta. Allan Alemán jugó en Municipal Liberia y sabemos que realizó un buen trabajo acá en sus días como jugador, pero no vamos a dar importancia a lo que diga o no diga en un programa; es libre de tener su criterio. Acá en el club le deseamos lo mejor siempre”, destacó Felipe Castillo, director de comunicación.

Allan Alemán jugó en Liberia entre el 2008 y el 2009.

Alemán jugó en el cuadro pampero entre el 2008 y el 2009.

LEA MÁS: Equipo de primera división se adelanta a los demás y anuncia una limpia tras quedar eliminado del Clausura 2026

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LiberiaAllan AlemánSaprissa
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.