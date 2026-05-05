En Liberia responden a Allan Alemán tras menosprecio al club y sus opciones en la serie ante Saprissa

En Liberia respondieron a las palabras de menosprecio de Allan Alemán al club. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Allan Alemán picó duro al Municipal Liberia y a sus aficionados tras minimizar al club y asegurar que Saprissa no tiene por qué preocuparse al enfrentar a los pamperos.

El exjugador fue muy tajante al asegurar que el Monstruo no debería tener inconvenientes para pasar las semifinales y que los Coyotes son un equipo emocional, que cuando se les pasa la motivación se caen.

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Liberia responde con calma y sin picarse

Ante las duras palabras del exmorado, buscamos al cuadro aurinegro para conocer su opinión, más viniendo de una figura que también fue futbolista de la institución.

Mediante su oficina de prensa, el club envió una respuesta corta y muy directa de lo que piensan de este tipo de comentarios y dónde está su enfoque.

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“En Municipal Liberia estamos enfocados en la semifinal de vuelta. Allan Alemán jugó en Municipal Liberia y sabemos que realizó un buen trabajo acá en sus días como jugador, pero no vamos a dar importancia a lo que diga o no diga en un programa; es libre de tener su criterio. Acá en el club le deseamos lo mejor siempre”, destacó Felipe Castillo, director de comunicación.

Allan Alemán jugó en Liberia entre el 2008 y el 2009.

Alemán jugó en el cuadro pampero entre el 2008 y el 2009.

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