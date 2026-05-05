Erick Lonis se pronuncia de manera contundente sobre el gesto de Jorkaeff Azofeifa

El gol de Saprissa en Liberia para emparejar la serie en el duelo de ida de semifinales dejó una celebración por parte de Jorkaeff Azofeifa que le podría salir muy cara al defensa y ante esto Erick Lonis dejó clara su postura.

En declaraciones en Teletica Radio, el exportero morado fue tajante en que lo que hizo Azofeifa de agarrarse los genitales viendo a la gradería no es algo que se debe permitir de ninguna manera.

Lonis habló de la polémica con Jorkaeff Azofeifa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo entiendo que el fútbol es pasión y, a veces, uno debe entender que la pasión le gana a la razón en algunas cosas. Con respecto a tocarse los genitales, ahí yo no voy a decir nada, excepto que nadie se toca los genitales en público. Con pasión o sin pasión, nadie.

“Yo ya hablé con Jorkaeff y eso no es aceptable y, si hay que aceptar cualquier tipo de medida al respecto, la vamos a aceptar y él tiene que aprender.

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“Somos un equipo de fútbol que hablamos de valores y principios. Entiendo que él no lo hizo con la intención de provocar, pero hay formas de demostrar personalidad, hombría, ganas o compromiso que no tienen que ver con tocarse los genitales”, expresó Erick sobre el gesto.

Sanción de Mariano Torres y Fidel Escobar

Ante la última resolución en la que tanto Mariano Torres como Fidel Escobar no pudieron librarse de la sanción de tres juegos tras lo ocurrido con el comisionado en el partido entre Puntarenas y Saprissa en la última fecha de la fase regular, Lonis también otorgó su punto de vista.

Azofeifa tuvo un gesto con sus genitales a la grada del estadio de Liberia (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Siempre quisiéramos contar con todo el plantel; no es lo ideal no tener la mayoría de jugadores, pero hemos encontrado que hemos trabajado con jugadores que han respondido. Entonces, por un lado, son cosas del fútbol que pueden suceder. Creo que en Liberia pudimos ganar y ahora el domingo, con los que estén disponibles, vamos con todo a ganar”, manifestó.

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En cuanto a la lesión de Paradela, Erick explicó lo siguiente sobre las posibilidades de que pueda volver pronto.

“Está trabajando con un procedimiento médico bastante agresivo, ha evolucionado bastante bien, pero vamos a esperar; ojalá podamos tenerlo lo más pronto posible. Hay posibilidades de contar con la mayoría del plantel para la eventual final”, mencionó.