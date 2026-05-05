Allan Alemán provoca a los liberianos con picante comentario que les puede encender la sangre

Allan Alemán asegura que Saprissa no tiene de qué preocuparse con Liberia. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Allan Alemán hizo de las suyas de nuevo este lunes en el programa La Platea de TD Más en el que tiró un comentario sobre el Municipal Liberia que muchos podrían tomarlo como un menosprecio hacia el cuadro pampero.

Alemán minimiza a Liberia previo a semifinales

En el espacio estaban hablando sobre las semifinales y el Super Ratón se rajó a decir que en Saprissa nadie debería preocuparse por los aurinegros y que no le veía prácticamente opciones de hacerle algo a los morados.

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Alemán se picó luego de que Christian Sandoval y Víctor Núñez aseguraran que los liberianos llegaban en un nivel parejo en la serie con los tibaseños, pues Saprissa era “un mar de dudas”.

“¿Quién dice eso? Los liberianos o los liguistas, pero yo como saprissista nunca dudo. Si yo hubiera ido a dudar contra Cartaginés en Cartago, puedo pensar eso, porque ahí sí le doy mérito a Cartaginés o si voy a jugar contra Heredia en Heredia, yo le digo, ‘ayyy paṕi’, pero ¿Contra Liberia en Liberia? Nombre, usted no puede dudar de eso".

Allan Alemán fue jugador de Liberia durante el 2008.

“Equipo pequeño”: la frase que encendió la polémica

“Usted no puede dudar siendo un equipo grande ir a jugar a Liberia, contra un equipo pequeño, con el respeto que Liberia se merece, una gran institución que está haciendo las cosas perfectas, tanto en divisiones menores como en la primera”, dijo.

Ante eso, el Mambo le consultó a Alemán si ve que Liberia no tiene opciones de ganarle a Saprissa, a lo que el exjugador del Monstruo les dio muy pocas probabilidades.

“Puede pasar, porque en el fútbol siempre existe una probabilidad, pero es muy baja, es la realidad. Es como que Cartago le va a ir a complicar a Heredia, no lo va a hacer y es la realidad, la probabilidad es muy poca”, tiró.

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Apuesta por la jerarquía de Saprissa

Para Alemán por historia, jerarquía y jugadores, todo lo que ha vivido Saprissa lo hace superior, pues para él Liberia solo tiene a favor lo emocional.

“La emoción en el fútbol se acaba, usted es un equipo emotivo y gana seis, siete partidos y soy el wuuuoooaaa (hace una seña que se golpea el pecho).

“Vaya vea cuando los enfocan antes de salir del túnel y salen gritando, no se equivoque, eso es de equipo pequeño, es de emoción”, comentó.

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Un antecedente que agrega picante

Los comentarios de Allan podrían caer peor hasta por recordar que fue jugador pampero entre el 2008 y el 2009.