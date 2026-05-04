Yader Balladares recuerda la pesadilla que vivió ante Liberia en 2009 y señala la principal diferencia con este Saprissa

Liberia y Saprissa empataron en la ida al igual que en aquella recordada serie de semifinales del 2009 en la que los pamperos acabaron sorpresivamente con la hegemonía de un Monstruo cinco veces campeón consecutivamente.

El defensor Yader Balladares fue parte de aquel plantel morado que, ante la sorpresa de todo un país, cayó en casa 0-1 contra los aurinegros, a pesar de esto, para el exmorado hay grandes diferencias entre aquel lejano 2009 y el actual conjunto de Hernán Medford.

Saprissa y Liberia empataron en la ida como en la serie actual (mario rojas)

La principal diferencia de aquel Monstruo con este

“Para el 2009, en esa serie estábamos como en una zona de confort y, a pesar de que había un equipo muy pesado con jugadores de calidad y experiencia, cuando se jugaba en Tibás teníamos todo para ganar, éramos muy fuertes en casa; a la fecha de hoy veo la serie pareja”, dijo en una entrevista con La Teja.

“Los tiempos han cambiado, el entorno, jugadores; antes jugábamos por la camiseta y por el salario, jugábamos como tenía que ser, pero ahora se ve un Saprissa con ganas, todos corren, todos meten, una actitud diferente, y eso va mucho por Hernán Medford, que es como mi papá porque me debutó en primera división y se le agradece mucho, y eso ( la confianza en los jóvenes) le caracteriza a él”, afirmó Balladares.

LEA MÁS: En Cartaginés defienden a Cristopher Núñez por una situación que los tiene cansados

Luego del empate en el duelo de ida, para Yader la situación, pese a que ambos marcadores son de igualdad, es diferente.

“Para ese momento veníamos de ser campeones, de ganar todo; éramos un equipo muy completo, línea por línea. Entonces se entró en una zona de confort y nosotros como jugadores nos equivocamos y a día de hoy Saprissa viene de dos años de sequía, críticas, a pesar de ser el equipo más ganador”.

“Hay obligación de ganar de nuevo para acabar la mala racha, la afición, presión de tener que ganar, entonces ya es hora de ganar”, añadió.

Yader Balladares analizó la diferencia de aquella serie ante Liberia del 2009 con respecto a la presente (Cortesía Yader Balladares/Cortesía Yader Balladares)

Cómo se vivió aquel trágico partido del 2009 en Tibás

“Ese día jugábamos en casa, con un equipo muy fuerte, y pensábamos que a pura camiseta, a puro estadio y a pura afición íbamos a sacar la serie, pero fue lo contrario, y ahí cuando uno llega a un partido de esos en los que no le sale absolutamente nada, y ese fue un día de esos, que acabó siendo muy duro para nosotros”.

Balladares explicó lo que se decía en el camerino para ese encuentro en el que los de Tibás eran los grandes favoritos para avanzar a la final contra Heredia.

“Como grupo hablábamos, nos decíamos las cosas directas como tienen que ser, decir lo que hay que hacer, de qué cuidarnos como jugadores y así sacar la serie, pero pensábamos que iba a ser fácil tras empatar en Liberia, luego en casa teníamos todo a favor. Entonces eso pasa, pero no tiene que pasar, con la afición y el equipo más grande; lo viví, es una presión muy grande”, mencionó y de paso, sin dudar, agregó que Saprissa está obligado a sacar la serie ante los Coyotes.

Después de perder el partido contra los Pamperos en casa, Balladares explica su sentir y el de muchos compañeros tras una sorpresa tan grande como fue en aquel entonces.

Liberia le ganó a Saprissa 1-2 en su última visita a Tibás (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo primero, se busca la estadística de los jugadores y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal; uno como jugador se autoevalúa, a ver qué faltó y dejé de hacer, y espera a la Junta Directiva, a ver quién sale y quién no”.

“Yo por ejemplo, cuando perdimos esa serie, al día siguiente no pude salir a la calle porque hay críticas muy fuertes y morados muy envenenados que, imagínese, uno con mi familia en un mall o en San José, y me ven y voy a escuchar cosas feas con mis hijos y esposa; entonces uno se tiene que reservar al menos dos o tres días hasta que pase la tormenta”, confesó.

LEA MÁS: Así le respondió arquero panameño al exmorado Gustavo Herrera, quien lo acusó de amaño de partido en Panamá

“Soy una persona muy ganadora, a mí no me gusta perder y, sea como sea, tengo que ganar porque así me formaron en Saprissa. Entonces, yo y varios jugadores no salíamos o, cuando perdíamos un clásico, Dios guarde salir al día siguiente porque es mejor evitar un problema o un encontronazo”, comentó el exdefensa.

El exjugador no pudo ocultar la frustración que vivió ese equipo después de sufrir esa eliminación y ver que el sueño del hexacampeonato no se logró.

“Nos dio una frustración porque teníamos un equipo muy completo, pese a que Liberia también, pero por la historia y lo que es Saprissa, no debimos haber perdido, y ahí es cuando a uno le pasan por la cabeza cosas como por qué dejé de correr o por qué no metí ese centro, y al final uno piensa que la dejamos ir, pero ya era tarde para pensar en eso”, sentenció el exfutbolista.

Las ausencias de jugadores claves para la vuelta

Balladares opinó sobre las bajas de jugadores como Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción y de Luis Paradela por lesión para el domingo.

“De las sanciones de Fidel y Mariano, nada que hacer, se tienen que cumplir, no estoy diciendo que el resto haga mal las cosas, pero Mariano en los tiros libres o tiros de esquina es fundamental, es un jugador élite, él aporta demasiado como líder y Fidel es otro jugador importantísimo atrás y lucha para ir al Mundial y que no pueda estar en semis es una lástima, sumado a Paradela, que es desequilibrante, que desborda, un peligro en ataque; los tres son bajas que pesan mucho para la vuelta y una posible final”, opinó.