Así le respondió arquero panameño al exmorado Gustavo Herrera, quien lo acusó de amaño de partido en Panamá

Días atrás, el fútbol de Panamá se envolvió en una polémica en la que el exdelantero del Saprissa, Gustavo Herrera, habló de amaño de partido tras un insólito tanto que se comió el portero José Calderón en los últimos minutos.

Tavitín abandonó la cancha sin ser sustituido en los minutos finales del juego entre Sporting San Miguelito y Alianza, que terminó 3-2 tras el tanto al cierre, cuando el portero José Calderón terminó metiendo el balón en su propia portería, dándole la victoria al Alianza.

La dura acusación de Tavitín (redes so/redes sociales)

“Amañadores, dejen el fútbol. El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con un nombre: José Calderón… y son muchos más. No les da vergüenza”, publicó tras el partido el exmorado en su Instagram.

La respuesta del portero canalero

Luego de semejante acusación, el arquero dejó un comunicado en el que responde a ese tipo de afirmaciones en su contra.

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“En relación con la jugada ocurrida al minuto 89 del último partido disputado, correspondiente al campeonato nacional de fútbol, reconozco que, en el intento de contener una acción en el área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol.

“Al concluir el encuentro, no se dieron las condiciones para dirigirme personalmente a mis compañeros y al cuerpo técnico, en un contexto marcado por la natural frustración por el resultado; sin embargo, expreso por este medio mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”.

José Calderón le respondió a Tavitín por su acusación de amaño de partido (Mayela López/Mayela López)

“A lo largo de más de veinte años de trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo mi participación con la selección nacional, he conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él. Ese ha sido, y seguirá siendo, el único estándar que guía mi conducta profesional y personal.

“En atención a recientes pronunciamientos y a los señalamientos que de ellos se desprenden, rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita, propia de la dinámica del juego.

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“Manifiesto, además, mi total disposición a colaborar con cualquier revisión o investigación que las autoridades deportivas o competentes estimen pertinente, con la convicción de que un análisis objetivo permitirá confirmar la naturaleza estrictamente deportiva de lo ocurrido.

“Sin perjuicio de lo anterior, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación.

“Reitero mi compromiso con el equipo, con la afición y con el fútbol, y continuaré desempeñándome con la misma dedicación, transparencia y profesionalismo que han caracterizado mi carrera”, acotó el guardameta acusado de amaño por parte de Tavitín.