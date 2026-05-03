Gustavo Herrera se sale de la cancha en pleno partido y la publicación que hizo en redes puso a arder todo

Gustavo Herrera abandonó la cancha en pleno partido y el momento quedó grabado en redes. (Mayela López/Mayela López)

Lo que hizo Gustavo “Tavitín” Herrera, en pleno partido tiene al fútbol panameño en llamas.

El exdelantero del Saprissa protagonizó una escena que casi no se ve: abandonó la cancha sin ser sustituido en los minutos finales del juego entre Sporting San Miguelito y Alianza, que terminó 3-2.

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La salida quedó grabada y empezó a circular en varios videos en redes sociales. Incluso, el periodista Ricardo Icaza compartió imágenes en X (antes Twitter), donde se observa al jugador retirándose visiblemente molesto mientras el partido seguía.

Todo se detonó por una jugada insólita. En el minuto 90, cuando el marcador estaba empatado, llegó un centro sin mayor peligro, pero el portero José Calderón terminó metiendo el balón en su propia portería, dándole la victoria al Alianza.

La acción dejó a todos desconcertados, pero lo más fuerte vino después.

El mensaje del jugador. (redes so/redes sociales)

“Amañadores, dejen el fútbol”

Ya fuera del partido, Herrera explotó en redes sociales con mensajes durísimos que luego borró, pero que ya se habían viralizado.

El delantero acusó directamente a su compañero y lanzó frases que encendieron la polémica.

“Amañadores, dejen el fútbol”, escribió en una de sus primeras publicaciones.

Pero no se quedó ahí, luego fue aún más directo y contundente al señalar con nombre y apellido.

“El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con un nombre: José Calderón… y son muchos más. No les da vergüenza”, publicó.

Además, dejó claro que, según su criterio, este tipo de situaciones afecta a quienes realmente luchan por salir adelante en el deporte.

Herrera también cuestionó el ejemplo que se le da a los jugadores jóvenes y aseguró que hay personas “manchando el fútbol”, lo que podría cerrar oportunidades para otros.

Los mensajes generaron una ola de reacciones y dividieron opiniones, especialmente por la gravedad de las acusaciones.

Por ahora, el caso sigue dando de qué hablar y no se descarta que pueda escalar a instancias mayores, ya que se trata de señalamientos muy delicados dentro del fútbol profesional.

Julio Dely Valdés, técnico del San Miguelito, también se refirió al juego.

“Un partido rarísimo, un partido muy extraño, un equipo que parecía no quería ganar hoy. No estamos ciegos, no es un tema de situaciones puntuales en diferentes partidos, desde el minuto uno pasaron cosas muy raras”, disparó Valdés.