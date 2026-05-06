Experto explica cómo los escándalos fuera de la cancha dañaron a Alajuelense

En el último tiempo, Liga Deportiva Alajuelense ha sido golpeada por situaciones extracancha que, sumadas a la eliminación de este semestre en el torneo nacional, hacen sufrir al liguismo.

Meses atrás fue una situación en La Cali con varios jugadores involucrados, como Creichel Pérez, John Paul Ruiz y los jóvenes Deylan Paz y Deylan Aguilar, seguido de lo ocurrido con Alejandro Bran y Kenneth Vargas en el presente semestre.

El coach motivacional Roberto Méndez Torres, quien es docente universitario de cursos de liderazgo y que cuenta con un diplomado en neurociencias aplicadas al deporte de la UCASAL en Argentina y el Instituto Braidot con el aval del Instituto Universitario de River Plate, habló con La Teja para hacer un análisis de toda la situación vivida por los leones en medio de un semestre doloroso.

La Liga se quedó fuera de las semifinales, en un semestre golpeado por hechos extracancha. (JOHN DURAN/John Durán)

La serie de Concacaf, seguido de la situación de Bran y Vargas

Para el profesional, hay un momento clave, que fue en el tiempo de los duelos por la Concacaf Champions Cup, en el que coincidió la gran serie ante Los Ángeles FC y una situación de escándalo fuera del terreno de juego.

“Se le dio prioridad a la Concacaf que a nivel local. La liga ahí va y se da que le compite muy bien al LAFC, con buena táctica, esfuerzo y, pese a que perdió, el ambiente era que jugando así podían pelear por el bicampeonato, con Bran haciendo un golazo en Estados Unidos. Hace goles claves en el campeonato nacional y, por eso, si hablamos de figuras en el equipo, una de ellas estaba siendo Alejandro Bran”, dijo.

“Pasó toda esa situación de competir de buena manera en Concacaf y a los días se viene lo de Bran y Kenneth Vargas, principalmente Alejandro, porque él pasa de ser el jugador que hace un golazo en Estados Unidos, pasa de eso a hacer un ridículo cubierto por toda la prensa y que revive los fantasmas de la Cali del semestre anterior, de los que un jugador como Creichel no sé si se habrá recuperado del todo, más los otros muchachos, solo John Paul que no está en el equipo”, explicó Roberto.

El Coach Roberto Méndez analizó los factores extracancha de la Liga. (Roberto Méndez/Roberto Méndez)

Una de las razones de la salida del Macho Ramírez

Para el experto, la salida de Óscar Ramírez puede ir muy ligada a este tipo de escándalos fuera de los terrenos de juego.

“Yo podría decir que la balanza se inclinó de estar en un optimismo a una tristeza, un sinsabor, decepción y pérdida de confianza en el equipo. Aún sin ser bicampeones, yo siento que Macho Ramírez podría haber seguido siendo entrenador, estoy seguro, pero esa confianza se fue por la situación extracancha de Bran y Vargas.

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“Fue un golpe emocional fuerte para la afición y a lo interno no dudo que también, porque para aquellos que ya estaban pasando la página, se les abrió la herida”.

“El Macho es de la vieja escuela, yo lo vi jugar; hasta donde sé, no fue de escándalos, tampoco digo que sea un santo, pero sin conocer su vida personal, él no fue de hacer problemas y se ve que es alguien muy ordenado; por mucho amor que haya por la Liga, siento que le lavaron la voluntad a Óscar o que incidió mucho”, aseguró.

La diferencia del episodio del año pasado con el de este semestre

Alejandro Bran vivió un escándalo en el condominio donde vive. (Foto: /Foto: cortesía)

El coach explicó la diferencia de lo que pasó el semestre pasado, cuando acabaron con éxito pese al escándalo de la Cali, con el actual.

“A estos muchachos los salvó que a los días la Liga eliminó a Motagua en Centroamericana y recordemos que fue a segundos de quedar fuera, por ahí hubo un golpe anímico, eso los salva, ya que venían de perder en casa con la roja a Matarrita y el sustituto que era John Paul; es que todo lo que tenía que pasarles les pasó, pero agónicamente lo sacaron, pese a que ellos hicieran esa imprudencia y pese a que no se olvidaba, se apaciguó, mientras que luego del caso de Bran, la Liga perdió en Heredia”, mencionó Méndez.

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Para concluir, el coach analizó una de las frases que se habló en medio de la celebración del cetro 31 en diciembre, que lo deja inquieto sobre el futuro.

“Uno entiende que son jóvenes, pero en la celebración del título, uno de los jugadores en media celebración dijo en broma que todos se iban para la Cali, pero Joseph Joseph mencionó que no más Cali y eso me deja un pensar de que no hacen conciencia de la gravedad de lo que pasó y yo siento que no, porque hay cosas que uno no se da cuenta, pero usted es profesional del fútbol y hay un precio que pagar, entonces les dejo una pregunta: ¿Cuál es el precio que ustedes están dispuestos a pagar para ser profesionales de este deporte y trascender?”, concluyó el coach.