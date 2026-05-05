El impactante gesto de Joel Campbell en medio de sus rumores de salida de Alajuelense

Joel Campbell tiene un futuro incierto con Alajuelense, pero en medio de tantos rumores, en medio de su posible salida o continuidad vestido de manudo, publicó un gesto con un aficionado.

El futbolista publicó en una historia que un aficionado años atrás recibió una beca con la ayuda de Campbell y le escribió al atacante, quien compartió lo que le pusieron con una frase en su Instagram.

El noble gesto de Joel con un aficionado que le cambió la vida (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mensajes que te llenan de felicidad. Hagan las cosas de corazón, no saben si le están cambiando la vida a alguien en cualquier momento”, puso Joel con lo que le escribió el aficionado.

“Campbell, hace años quiero conocerlo. Sé que debes recibir miles de mensajes y la verdad me sorprendería que este lo llegue a leer. Mi nombre es Enrique Chavarría y una vez, sin conocerme, usted me cambió la vida... En el 2019, en conjunto con la Universidad San Marcos, otorgaste 7 becas; yo soy el de la provincia de Puntarenas. Hoy por hoy soy licenciado en Contabilidad y bachiller en Administración de Empresas gracias a esa oportunidad; vivo y trabajo de eso”.

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“Solo quería decir gracias y, si acaso llegas a leer este msj, respóndelo. Espero un día agradecer de manera personal y poder conocerlo. Soy de la zona sur y fui 2 veces al estadio de la Liga a ver si lo vería y no pude. Como dije esa vez en el video para apostar por esa beca, quiero ayudar a micro y pequeños emprendedores y agricultores.. Y eso exactamente hago”.

“Me gustaría que sepa que al menos conmigo triunfó con esa beca. Si un día me lo permite, le cuento mi historia. Saludos y gracias. No solo le cambió la vida y el rumbo a una persona, ni a una familia, fue a toda una comunidad”.