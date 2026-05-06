Alajuelense da a conocer la salida de una pieza clave dentro del club

En Alajuelense siguen los cambios luego de no clasificar a las semifinales del Clausura 2026.

Este miércoles, los leones dieron a conocer la salida de uno de los miembros de su junta directiva.

Esta salida se suma a la renuncia de Óscar Ramírez y las salidas de Wardy Alfaro y Juan Carlos Barrantes del cuerpo técnico rojinegro. En esta ocasión se trata de Raúl Pinto, vicepresidente del club.

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Raúl Pinto renuncia a la vicepresidencia de Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

La salida de la LDA

“Les informamos que, mediante una carta dirigida a nuestro presidente, don Raúl Pinto comunicó formalmente su decisión de no continuar como miembro de la junta directiva de Liga Deportiva Alajuelense.

“Asimismo, el señor Pinto agradeció la oportunidad de haber formado parte del proceso actual y manifestó su intención de no referirse públicamente sobre el tema.

“Finalmente, expresó el mayor de los éxitos a don Joseph Joseph en su gestión. Agradecemos siempre a don Raúl su compromiso y dedicación con la institución”.