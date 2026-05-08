Gerente deportivo de Alajuelense revela de qué depende la continuidad de Joel Campbell con el club

Joel Campbell y Ronald Matarrita finalizan su ligamen con Alajuelense el 31 de mayo y de momento se desconoce si seguirán en el club.

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, confirmó que si el delantero sigue vestido de rojinegro será por decisión del próximo técnico liguista y, en el caso de Matarrita, están conversando para un proceso de renovación.

El dirigente de los leones conversó con La Teja y habló de la situación de ambos futbolistas.

Alajuelense busca que Ronald Matarrita siga en el club. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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¿Siguen en Alajuelense?

Esto dijo sobre Ronald Matarrita:

“Con Ronald, te soy sincero, ya veníamos o venimos en un proceso de conversaciones para la renovación.

“Ronald ha sido un titular importante no solo este semestre, sino también del semestre pasado, y ya veníamos en un proceso de conversaciones para extender su vínculo con el club, esperemos que esto se pueda resolver en los próximos días o semanas”.

El contrato de Joel Campbell con Alajuelense vence el 31 de mayo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y con respecto al exjugador del Arsenal de Inglaterra, el dirigente añadió:

“Termina contrato este 31 de mayo y bueno, lo de él es una decisión que sí va un poco más de la mano con el nuevo director técnico, si él ve la necesidad de reforzarnos es importante, si ve en Campbell un perfil acorde a lo que en este momento él ve como parte de la necesidad del equipo.

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“La relación con Campbell es muy buena, la comunicación es bastante abierta y fluida. En el año que yo llevo aquí en Costa Rica, la realidad es que Campbell ha sido un profesional íntegro, o sea, no hay ningún reproche hacia lo que él ha trabajado y bueno, ya se analizará después con el director técnico respecto a rendimiento, características y necesidades”, aseguró.