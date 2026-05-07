¿Podría regresar Jorge Luis Pinto a Alajuelense? Esto respondió el gerente deportivo Carlos Vela

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, conversó con La Teja sobre varios temas relacionados con la institución, entre ellos, la búsqueda del nuevo técnico rojinegro.

Este jueves, el mexicano confirmó que esperan que la próxima semana tenga el tema cocinado. En los últimos días, ha surgido el nombre de Jorge Luis Pinto, uno de los más gustados por la afición para reemplazar a Óscar Ramírez, y al dirigente erizo se le consultó por la posible llegada del colombiano.

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Aficionados de Alajuelense piden a Jorge Luis Pinto como técnico rojinegro. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

¿Jorge Luis Pinto podría ser técnico de Alajuelense?

Esto respondió el gerente:

“La verdad, no quisiera puntualizar en nombres propios de directores técnicos porque estamos en un proceso sensible y no quisiera manejar o decir alguna información que se pueda malinterpretar.

“Todo el mundo sabe quién es, en este caso Pinto, y todo el mundo sabe la trayectoria y los logros y lo que ha conseguido.

“Pero no quiero profundizar en algún perfil en particular para no perturbar nada”.