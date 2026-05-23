Óscar Ramírez fue invitado a reaparecer públicamente junto a varios exjugadores pero esto sucedió

Óscar Ramírez no aparece públicamente desde que Alajuelense quedó eliminado del Clausura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

A Óscar Ramírez se le vio públicamente por última vez el 26 de abril cuando Alajuelense perdió 2-1 ante el Municipal Liberia en la fecha 18 del Clausura 2026, encuentro en el que los rojinegros quedaron eliminados del campeonato como campeones defensores.

Desde aquella fecha, el Machillo se ha mantenido en completo silencio, no ha manifestado nada de su salida del club por ninguna vía, ni tampoco se le ha visto en público.

Este viernes, al entrenador se le realizó una invitación de parte de Creo Academy Experience, un seminario en el que líderes y referentes del fútbol en Costa Rica compartirían experiencias en pos del desarrollo del deporte en el país.

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Al evento llegaron figuras de importancia como Rolando Fonseca, Mauricio Solís, Javier Delgado, entre otros, pero don Óscar no llegó al evento, a pesar que se realizó en Belén, mismo cantón en el que reside.

Según la organización, el técnico agradeció la invitación pero aseguró que aún no se siente bien para aparecer y hablar en público, consciente que es un evento al que posiblemente llegaría la prensa como lo hizo La Teja.

Óscar Ramírez no aparece en público desde hace casi un mes. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

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De hecho figuras como Hernán Medford y Erick Lonis también fueron invitados, pero tampoco asistieron.

Habrá que esperar cuánto tiempo le toma al Machillo reaparecer. En el 2018, tras el Mundial de Rusia, dio la última conferencia en el encuentro ante Suiza y posteriormente duró varios años sin dar siquiera una entrevista.

Se sabe que a Ramírez el tema de los medios y la prensa no es algo que le guste mucho, al menos en las verdes, porque en las maduras siempre apareció.

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