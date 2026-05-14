Solo un integrante del cuerpo técnico de Óscar Ramírez en Alajuelense sigue con Ismael Rescalvo

Carlos Vela contó que al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo en Alajuelense se sumará más gente (Prensa LDA/Prensa LDA)

Del cuerpo técnico de Óscar Ramírez en Alajuelense al de Ismael Rescalvo solo permanece una persona, según detallaron los manudos este jueves.

El único sobreviviente del cuerpo técnico anterior

La única persona que permanece entre ambos técnicos es el entrenador de porteros, Diego Cejas, quien está en el club hace tres años como sustituto de Wardy Alfaro.

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Los rojinegros confirmaron que con el español llegará su hermano, Juan Rescalvo, como su asistente técnico, así como Robert Tejero como preparador físico.

Diego Cejas es el preparador de arqueros de Alajuelense desde junio del 2023. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Con la salida de Machillo, se fue Wardy, quien era su asistente, Juan Carlos Barrantes, preparador físico y Andrés Ramírez, hijo del DT, quien era el analista de video.

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Alajuelense sumará más nombres al nuevo cuerpo técnico

Una duda que permanece es si sumará un segundo asistente de la casa o nacional, a lo cual Carlos Vela comentó que sí se sumará alguien más.

“Sí vamos a hacerlo con alguien de casa como un segundo auxiliar, como apoyo para el cuerpo técnico habrá un preparador físico de casa, también, para apoyar a Robert Tejero en la parte operativa del día a día más todo el staff multidisciplinario con el que la Liga cuenta y que seguirá ofrenciendo para conseguir los resultados”, destacó.

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