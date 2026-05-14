Ismael Rescalvo justificó así por qué no ha ganado títulos en su carrera como técnico

Ismael Rescalvo lleva diez años como entrenador y buscará en Alajuelense su primer título. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Ismael Rescalvo, nuevo entrenador de Alajuelense, fue cuestionado durante la conferencia de prensa de su presentación en el cargo con uno de los detalles que más hablan muchos: la ausencia de títulos en su carrera.

El español es técnico de fútbol desde hace diez años y en ese tiempo, dirigió en Colombia, Ecuador, Bolivia y México países en los que consiguió tres subcampeonatos.

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¿Qué dijo Ismael Rescalvo sobre no haber ganado títulos?

¿Qué ha sucedido en su carrera ante la falta de cetros? El técnico lo respondió con claridad.

“El fútbol muchas veces no premia lo inmediato, cuando un equipo está acostumbrado a hacer las cosas bien y peleando arriba al final los títulos llegan, me pasó en dos o tres circunstancias iguales.

“Cuando estaba en Independiente del Valle (Ecuador), llegué con el equipo en descenso, lo clasificamos a Copa Sudamericana, pasamos varias eliminatorias y ahí pasé a Emelec. El equipo estaba muy cerca de ganar la Sudamericana, como finalmente así fue”.

“Luego pasó otra situación en la que si me hubiera quedado en The Strongest (Bolivia) le sacábamos 14 puntos a Bolivar, prácticamente el título en el bolsillo, pero decidí irme a México porque sentía que mi ciclo había terminado ahí”.

“No tengo dudas de que esos títulos que a lo mejor no he tenido, han sido algunos cambios, he estado en varias finales y luego me he ido en momentos en los que el club estaba muy cerca de ganar títulos”, indicó.

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Ismael Rescalvo opina sobre la falta de títulos en su carrera

La prioridad de Rescalvo en Alajuelense

Rescalvo aseguró que sobre todo prioriza el grupo y estar bien con la planilla sobre cualquier otra cosa.

“Al final, eso es lo que menos me preocupa, sino estar bien con la plantilla que tenemos, vi muchos partidos del equipo y tenemos muy buenos jugadores. Buscaremos sacar el mejor rendimiento de esta plantilla, no tengo duda de que con esta planilla podemos pelear por todo”, explicó.