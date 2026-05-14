Atención manudos: técnico que sustituiría a Machillo Ramírez ya está en el país, ¿quién es?

Luego de la eliminación del torneo de Clausura en fase regular y la salida de Óscar Ramírez del banquillo, Alajuelense aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador y todo parece indicar que ya tomó una decisión.

El elegido sería el español Ismael Rescalvo, un técnico con amplia experiencia en el fútbol sudamericano y que actualmente se encuentra sin club.

Según nos confirmó Migración, el estratega ingresó al país este 13 de mayo, aumentando las versiones que lo colocan muy cerca del conjunto rojinegro.

En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

¿Quién es Ismael Rescalvo?

Rescalvo, de 44 años, ha dirigido en países como Colombia, Ecuador, Bolivia y México, pasando por clubes como Emelec, Independiente del Valle, The Strongest, Mazatlán y recientemente Barcelona Sporting Club de Ecuador.

El entrenador español destaca por su perfil táctico y por trabajar con equipos jóvenes y competitivos. Además, posee licencia UEFA Pro y experiencia en torneos internacionales como la Copa Libertadores, competición en la que figura entre los técnicos españoles con más partidos dirigidos.

En su carrera logró campañas destacadas con Emelec en Ecuador y también tuvo buenos pasos por el fútbol boliviano y mexicano.

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Ahora, todo apunta a que será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo manudo tras un semestre que terminó con mucha presión para la institución.

Alajuelense deberá oficializar y presentar a su nuevo timonel pronto. De hecho, convocaron a conferencia de prensa para este jueves a las 10:30 de la mañana, donde se daría el anuncio.