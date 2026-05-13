Un grupo ligado a la época más ganadora de Alajuelense quiere volver al poder

En Alajuelense se vienen días cruciales y no solo a nivel deportivo. En junio, los asociados de la institución rojinegra participarán en una asamblea, en la que se elegirán cargos muy importantes en la directiva liguista y un reconocido grupo de exdirigentes postulará sus nombres para esos cargos.

Desde hace unos días, Aquiles Mata, Raúl Pinto, Carlos Aguirre y Henry Zamora se unieron para conformar un bloque llamado “Un nuevo capítulo”, con el que pretenden ayudar a Joseph Joseph a conseguir los diferentes objetivos que se plantean en la institución rojinegra.

Mata, quien hace unos años fuera vicepresidente liguista, conversó con La Teja y confirmó que buscarán los votos para ocupar los cargos de vicepresidente número 1, secretaría, pro tesorería y vocalías.

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Raúl Pinto y Aquiles Mata se unen para conformar un grupo y volver a la junta directiva de Alajuelense. Foto: José Rivera / Archivo. (Jose Rivera)

Por amor a la camiseta

El reconocido abogado contó el interés de estos exdirigentes por aportar a la causa liguista.

“Efectivamente, se conformó una papeleta que encabeza don Raúl Pinto, que hemos llamado ‘Un nuevo capítulo‘, porque todos los que la conformamos habíamos formado parte de la junta directiva más exitosa que ha tenido la Liga en los últimos años, que fue la que presidió don Raúl Pinto (del 2010 al 2016).

“Y entonces ahora en junio se renueva la mitad de la junta directiva de la Liga; hemos decidido participar para ver si logramos llegar a efectos de sumar esfuerzos con la junta directiva a la que le resta todavía periodo, para luchar por los intereses de Liga Deportiva Alajuelense”, comentó.

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"Un nuevo capítulo" quiere llevar a Alajuelense a conquistar la gloria. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Raúl Pinto buscará la vicepresidencia número 1, Mata la secretaría, Henry Zamora sería protesorero. En el caso de las vocalías, una de ellas la ocuparía Carlos Aguirre y hay una quinta persona que estarían definiendo a más tardar este viernes.

El liguista explicó el interés de este grupo de personas por presentar sus nombres, para apoyar a la dirigencia rojinegra.

“Aquí la idea es venir a sumar, ayudar a la junta directiva que queda en la parte deportiva. Estamos muy claros y muy convencidos de que la junta directiva actual ha hecho un gran trabajo en la parte administrativa, en materia económica, pero en la parte deportiva hay una falencia.

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“Y entonces nosotros pensamos que con la experiencia nuestra del grupo y el liderazgo que hemos demostrado en el tiempo, podemos ir a colaborar con la junta directiva para ver si logramos nuevamente encaminar al club por la senda del triunfo y el éxito, que es lo que los aficionados y los asociados reclaman de Liga Deportiva Alajuelense”, comentó.

La asamblea de Alajuelense se realizará en junio. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Una salida comentada

Uno de los aspectos que más llama la atención con este tema es la integración de Raúl Pinto a este grupo.

“Ahorita la junta directiva tiene dos vicepresidencias y él estaba en la segunda vicepresidencia. Al renunciar, lo que aspira ahora es a la primera vicepresidencia.

“Él no se sentía a gusto y no encontraba los apoyos necesarios para su gestión y, a partir de su salida, se decidió conformar una nueva papeleta. Como grupo siempre hemos estado unidos, siempre hemos tenido una excelente relación, nos conocemos desde hace muchos años.

“Y entonces, en ese sentido, todos los que estamos formando parte de esta papeleta tenemos la experiencia necesaria, dado que dentro de nuestra gestión logramos cinco campeonatos y cuatro subcampeonatos. Y hemos notado que, a partir de que nosotros salimos de la junta directiva, hace ya más de 10 años, solamente se han logrado dos títulos.

Este grupo quiere acompañar a Joseph Joseph en la junta directiva de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Por lo tanto, hay una falencia y esa es la que queremos ir a reforzar. No es aquí ir a imponer o a quitar a nadie, sino tener las fuerzas y las alianzas necesarias para tomar decisiones trascendentales para la buena marcha de la institución, sobre todo, reitero, fundamentalmente en el campo deportivo”, aseguró Mata.

Buscar la gloria deportiva

Mata profundizó sobre el tema deportivo, que es la principal preocupación de este grupo de amigos, que quieren que el equipo de sus amores vuelva a tocar la gloria a nivel nacional.

En este momento, Alajuela tiene 31 títulos y, en el presente torneo, los leones se quedaron en el camino en la búsqueda de un nuevo cetro.

“Ya la Liga, como institución centenaria, tiene una estructura administrativa muy consolidada, gerencias muy consolidadas; tiene su estadio, su Centro de Alto Rendimiento. Pero en la parte propiamente deportiva, que es lo que se requiere como el principal activo que el aficionado quiere, en el logro de campeonatos hay una falencia.

“Entonces, nuestra participación obedece a eso, ir a colaborar, ayudar a don Joseph en esa parte que es importantísima para ver si logramos que los títulos regresen nuevamente al equipo. Ese es el objetivo fundamental; no hay ninguna otra motivación más que esa.

“Realmente, no queremos estar ahí en discordia con nadie, simplemente ofrecer nuestra experiencia, conocimiento, y liderazgo para luchar en ese aspecto, como le estaba diciendo, meramente deportivo”, comentó.