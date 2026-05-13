Otro club de la primera división le cierra las puertas a Joel Campbell

El futuro de Joel Campbell en el fútbol nacional es un misterio. El contrato del delantero con Alajuelense vence a finales de mayo y se desconoce si seguirá con el equipo liguista.

Clubes como Saprissa, Cartaginés y Herediano afirmaron no tener contemplado al futbolista en sus filas y, este miércoles, otro equipo afirmó que no pretende al exmundialista para la siguiente temporada.

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El contrato de Joel Cambell con Alajuelense vence a finales de mayo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No está en los planes

José Miguel Cubero, gerente deportivo del Sporting FC, conversó con Tigo Sports Radio y dijo que Campbell no está en los planes del técnico Andrés Carevic.

“No conversé con él, me contactaron para ver si existía la posibilidad de que fuera parte del Sporting FC y eso fue desde hace varias semanas.

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“Pero desde un inicio y conversando con el cuerpo técnico, porque debe ser decisión en conjunto, analizando los perfiles de los jugadores, definitivamente no.

“Ni siquiera conversé con él, tengo una gran amistad con Joel, fuimos compañeros y es una gran persona, pero al día de hoy, no”, destacó.