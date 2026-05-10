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El fuerte mensaje de Juan Carlos Rojas sobre la razón del incierto futuro de Joel Campbell

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, aseguró que Joel Campbell cometió “un error garrafal” en su carrera y afirmó que el delantero podría arrepentirse de esa decisión

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa se refirió a la llegada de Joel Campbell en Alajuelense y calificó que algunas de las decisiones que tomó el delantero han sido un error.

El exdirigente saprissista respondió a una publicación de Christian Sandoval en X, que decía lo siguiente:

“Respuesta concreta y vehemente de Jafet Soto. ¿Joel Campbell interesa al Herediano? ‘No, nada. Y aquí el que arma los equipos soy yo y definitivamente no’. El jugador que cerró calles y colapsó el tránsito hoy no tiene cabida ni en Saprissa, Alajuelense y Herediano. ¿Qué pasó?“.

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celebración de los 90 años del Deportivo Saprissa
Juan Carlos Rojas no se aguantó las ganas y le tiró duro a Joel Campbell. Foto: Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

La respuesta de Juan Carlos Rojas

Rojas no se aguantó las ganas y manifestó su sentir con este comentario:

“Cometió un error garrafal del cual no dudo se arrepentirá siempre y en su mente correrá mil veces el escenario de ‘lo que pudo haber sido’”.

Campbell llegó a Alajuelense a mediados del 2023, luego de finalizar su etapa en el León de México.

Alajuelense vs. PZ
Joel Campbell termina contrato con Alajuelense a finales de mayo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por meses, el regreso del mundialista de Brasil 2014 a Costa Rica fue un drama digno de novela; mientras el saprissismo lo esperaba con los brazos abiertos, el atacante terminó firmando con el eterno rival.

¿Será que Rojas no le perdona haber elegido los colores rojinegros sobre la morada?

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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