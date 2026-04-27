Pablo Guzmán no deja títere sin cabeza y dijo cuáles jugadores deben irse de Alajuelense

El periodista Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel no se guardó nada y señaló cuáles jugadores deben hacer maletas y despedirse de Alajuelense.

Este lunes, el comunicador dijo en el programa 120 que no comparte la posible salida de Óscar Ramírez del banquillo rojinegro. Guzmán enfatizó que hay algunos futbolistas que no deben seguir en la LDA para el próximo torneo y justificó sus razones.

“A los más chamacos no, porque es injusto, pero hay varios jugadores que no deben estar en el equipo”, dijo.

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Para Pablo Guzmán, el mexicano Ángel Zaldívar ya no debe estar en Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Quiénes deben irse de la Liga?

Esta fue la lista de jugadores que, en criterio de Pablo Guzmán, no deben seguir en Alajuela:

“Ángel Zaldívar, es el primero al que le digo gracias.

“Creichel Pérez, lo mando a cualquier otro equipo, no me terminó de convencer.

“Kenneth Vargas, fue un error haberlo contratado. En ningún partido importante, en juegos poco trascendentales apareció.

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“Joel Campbell, está claro que ya no.

“José Alvarado. La Liga se dio el taco de contratar a un José Alvarado, que nadie sabe quién es”.